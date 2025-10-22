范明政总理主持召开核电站建设指导委员会第三次会议

10月22日下午，越南政府总理、核电站建设指导委员会（以下简称指委会）主任范明政主持召开指委会第三次会议。越南政府副总理、指委会常务副主任裴青山一同出席。



范明政在会议上发言时强调，保障国家能源安全和电力供应充足稳定是经济发展的迫切要求。以往经验表明，经济增长每提高1个百分点，电力增长需达到1.5至2倍。因此，如果保持2024年超过7%的平均增长，则电力需增长12%，预计今年经济增长超过8%时，电力则需增长15%-16%。目前，全国电力消耗峰值容量为54500兆瓦，那么每年增长幅度为6500至8200兆瓦。



范明政明确指出，今后，越南主张重点发展高科技、芯片半导体生产、建设国家大型数据中心、推动绿色转型、促进电动车更大范围内购置使用、建设高速铁路系统、市内铁路等，因此用电需求非常大。所以越南需要紧急发展各种电源，其中核电被评估为稳定的电源，在保障能源安全和满足向清洁、环境友好型能源转型、实现低碳排放目标方面具有重要作用。

范明政要求，在本次会议上，指导委员会成员集中核查各项任务的执行情况，并本着“决心要高、努力要大、行动要坚决、成效要明显；工作有重点，任务有落实，件件有结果”的原则，做好“六个明确”，即明确责任人、明确任务内容、明确完成时间、明确产出成果、明确责任划分和明确权力范围，进而提出有效的解决方案。



2009年，第十二届国会通过宁顺核电站建设主张，项目包括两个电站，总装机容量超过4000兆瓦。但于2016年，第十四届国会通过了关于暂停开展宁顺核电站项目的决议。



面对新发展时期的要求，2024年底，越共中央、国会审议并同意重新启动宁顺核电项目的主张。此后，范明政总理立即成立了核电站建设指导委员会。



各部委、行业及宁顺省（现为庆和省）已经并正在展开多项与核电站建设相关的工作。其中包括确定承担项目投资业主任务的单位；研究实施项目的特殊机制；报告上级部门，请示重新与国外伙伴进行谈判的主张；审查、调整第八号电力规划，补充宁顺核电项目；研究修订若干相关法律；联系国际原子能机构（IAEA），以根据IAEA标准评估越南核电基础设施等。（完）