范明政总理主持召开政府与各地方全国视频会议

范明政在会上发表讲话时表示，在世界形势复杂严峻难以预测，美国宣布征收非常高的对等关税，大国之间战略竞争激烈，部分地区冲突升级，全球供应链中断，自然灾害和气候变化难以预测，全球经济、投资、贸易复苏缓慢的背景下，我们正在同步实现8项重要任务。



其中，实施省级行政单位合并和两级地方政府，实现经济高增长，2025年达到8%以上，与美国进行关税谈判，实现市场、产品和供应链多样化，制定与落实中央政治局“四大决议”，为第十五届国会第九次会议提供服务，参加越共十四大文件筹备工作，召开各级党代会和越共十四大，成功举行一系列重大纪念活动，提前完成全国危旧房清零工作。



在全国政治体系、人民群众和企业界的积极参与和国际友人的支持下，越南经济社会发展形势总体上逐月逐季向好，2025年上半年大部分领域好于同期水平。



其中，宏观经济稳定，通货膨胀得到控制，各大平衡得到保障，赤字和公共债务远低于警戒线。农业、工业、服务业三大产业发展良好，文化、社会和社会保障领域得到重视。人民生活条件不断改善，政治社会保持稳定，国防安全得到巩固和加强，外交工作取得积极进展，和平稳定环境得到维护，服务于国家发展事业。



越南政府总理范明政发表讲话。图自越通社

范明政要求政府成员和代表集中讨论与评估经济社会形势、公共投资到位和国家目标计划的实施情况。



范明政建议与会代表分析积极与消极因素以及应对措施，确定7月份、第三季度和2025年剩余时间的重点任务和解决方案。特别是保障各级政府稳定，如何实现2025年增长率达8%的目标，实施刺激消费需求的政策和措施，出台财政、货币、贸易和投资政策以及加快公共投资到位进度的措施，实施三项国家目标计划，确保文化、社会、环境、国防、安全和对外等领域。



按计划，与会代表将集中评估6月份及2025年上半年的经济社会形势，政府关于经济社会发展的决议实施情况，公共投资资金的分配和拨付情况，三项国家目标计划实施情况，2025年上半年国家预算执行情况，政府和政府总理的领导和管理工作，2025年上半年改善营商环境、提高国家竞争力的情况和成果，行政改革工作等多项重要内容。（完）