范明政总理主持召开国家发展私营经济指导委员会第三次会议

12月20日下午，越南政府总理、国家贯彻落实越共中央政治局关于发展私营经济的第68-NQ/TW号决议指导委员会主任范明政在政府总部主持召开该委员会第三次会议。



范明政在开幕致辞中指出，近期政治局陆续出台了多项重要支柱性决议，其中第68-NQ/TW号决议为私营经济发展指明了方向，后续还将有更多战略性决议颁布。这些决议对落实越共十三大精神、形成发展新动能、推动经济社会进步具有重要意义。



范明政表示，政治局决议颁布后，政府已迅速制定配套行动计划，并提交国会审议通过相关机制与政策决议，以推进各项决议的实施。



范明政强调，本次会议旨在总结第68-NQ/TW号决议实施8个月以来的进展情况，评估2025年工作成效，并研究部署2026年及今后一段时期推动私营经济发展的重点任务与措施。他要求指导委员会全面审视决议落实情况，总结成效与不足，深入分析主客观原因，把握新形势新变化，在补齐短板的基础上提出务实、高效的工作举措。



会议现场。图自越通社

范明政指出，自第68-NQ/TW号决议实施8个月以来，私营经济呈现积极复苏与发展态势。全国平均每月新设立企业约1.8万家，预计到2025年底，全国在营企业总数将接近110万家。



2025年，越南分三批集中开竣工了一批国家重大工程与重点项目，共计564项，总投资额逾514万亿越盾。其中，私人资本占比约74.6%，国家资本占25.4%。这充分体现了私营经济的重要作用，印证了“以公共投资引领私人投资、激活社会资源”政策的有效性，也表明政治局、国会和政府的系列决议已形成推动私营经济发展的政策氛围与积极趋势，企业界信心不断增强，经营领域持续拓宽，承接大型项目的能力逐步提升。



同时，范明政也指出私营经济发展仍面临一些挑战，尤其是中小企业成长、民间资源动员等方面存在不足。他要求与会代表重点评估私营经济发展现状，梳理相关机制、政策与法律法规，研究完善企业参与政策制定的渠道与机制。



为切实听取企业意见、助力纾困解难，范明政要求指导委员会坚持有效做法要继续推广，存在障碍要及时清除；有法必依、执行到位，尚无规定的要加快完善；确保政策公开透明、公平公正，服务于国家、民族与社会利益。



范明政要求，研究提出具体措施，提升第68-NQ/TW号决议的实施效能，明确2026年第一季度急需推进的重点工作，压实各级党委、政府、部门、地方及相关组织在引导、陪伴、支持企业发展中的责任。同时，企业自身也应主动进取，加强创新，提升竞争力。



越通社将持续报道会议后续进展。（完）