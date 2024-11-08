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范明政总理与旅居中国重庆越南人和留学生代表会面
会面时，范明政表示，革新近40年来，越南从一个贫穷、落后、饱受战争蹂躏并被包围禁运的国家，现已与193个国家建立外交关系，与大多数大国建立了全面伙伴关系和全面战略伙伴关系，已签署17项自由贸易协定。2023年GDP规模增至4300亿美元左右，人均收入达到4300美元左右，跻身世界34个最大经济体和20个贸易领先经济体之列。
范明政强调，必须坚持与社会主义相结合的民族独立目标；力量来自人民，人民创造历史；民族大团结的力量；结合民族力量和时代力量；坚持越南共产党的领导作用。
范明政表示，越南社会主义道路建立在社会主义民主、社会主义法治国家和社会主义定向市场经济等三大支柱之上。在整个过程中，以人为发展中心，是发展的主体、动力、资源，不为追求单纯经济增长而牺牲社会进步与公平、社会保障和环境。
范明政表示，目前，在130个国家学习、研究、工作、经营与生活的越南人超600万名。海外越南人是越南与各国的友谊桥梁，许多侨胞对越南进行投资，2023年，侨汇收入达140亿美元。
范明政希望越南驻华大使馆和代表机构有效落实党和国家对外路线，对旅华越南人方方面面给予关注，同时希望旅居重庆越南人和留学生继续遵守所在国法律法规，不断团结和相亲相爱，为新一步培育越中两国关系贡献力量。