越南驻捷克大使杨怀南已向范明政总理汇报了越捷友好关系和多方面合作和旅捷越侨设社群情况。

目前捷克将越南视为该国优先伙伴和进军亚太地区的门户。双边贸易额呈现快速增长势头，在5年后增长一倍，从2023年的29亿美元提升至2024年的38亿美元，其中越南对捷克出口额达33亿美元。捷克是欧盟首个国家批准越欧投资保护协定。

教育是两国潜在的合作领域，越来越多越南大学生赴捷留学。双方在推动文化、旅游和劳务等领域的合作潜力巨大。

目前旅捷越侨社群约10万人，是捷克第三大少数民族社群，同时也是欧洲第三大外国人社群，一直保持团结，心系祖国家乡。

范明政对旅捷越侨胞社群的强大发展，肯定了在驻在国的地位和作用感到高兴。其证明了越南人的能力和智慧。范明政表示，此次访问的目的在于将双边关系提高到新水平和启动纪念两国建交75周年之年。

范明政强调，尽管世界发生许多变化，但越捷关系不受影响，仍时代相传，日益得到巩固和加强，日益向好发展。

预期，访问捷克期间，范明政将建议捷克各级政府继续为旅捷越侨胞生活、工作、更深入融入驻在国社会、充分发挥自己能力，对捷克的发展和两国友好关系做出贡献等创造更加便利的条件。

范明政强调，越南党和国家始终重视旅外越南人社群并将他们视为民族大团结 不可分割的一部分.体制化党的路线, 我们正继续修改、补充有关国籍、身份证、土地和住房等的法律法规，旨在确保旅外越侨的政党和合法权益。

范明政认为在新的情况下需改变做法，充分利用两国关系中的发展余地和空间、不同潜力和突出机会。一道用好越欧自贸协定，我们需促进皮批准越欧投资保护协定，出台符合规定的签证政策、劳务政策和国籍规定，推进交通互联互通等等。

范明政同时还一一解答了侨胞们的意见和建议，表示政府将报告，建议职能单位修改补充越南国籍法，指导有关机关和单位推进越南与捷克航空对接，研究转机形式。

范明政要求大使馆紧跟和把握情况，及时向党和国家提供参谋意见，为推动两国关系发展做出贡献。与此同时继续做好旅外越侨工作。（完）