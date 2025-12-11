范明政总理与俄罗斯国家原子能集团公司总经理通电话 商讨深化原子能合作

12月11日下午，越南政府总理范明政与俄罗斯国家原子能集团公司（Rosatom）总经理阿列克谢·利哈乔夫（Alexey Likhachev）通电话，就推动越南核能工业发展领域的合作进行讨论。



范明政强调，越南始终高度重视越俄全面战略伙伴关系，将俄罗斯视为越南最优先的合作伙伴之一。越南人民始终铭记俄罗斯人民在过去争取民族解放、国家统一斗争以及当今国家建设与发展事业中所给予越南的真挚支持和宝贵帮助。本着此精神，越南希望继续在和平利用核能等各个领域上与俄罗斯开展务实有效的合作，从而造福两国人民，为地区乃至世界的和平、稳定与发展作出贡献。



范明政高度评价双方保持高层和各级代表团经常性互访。范明政已会见俄罗斯总统和俄罗斯总理，双方均重申进一步深化两国合作关系，力促各合作项目早开工早见效，切实满足越南在这一重要阶段的发展需求等方面的决心。



范明政总理与俄罗斯国家原子能集团公司总经理通电话。图自越通社

俄罗斯国家原子能集团公司总经理阿列克谢·利哈乔夫表示，作为与越南有着多年合作基础的领先核能企业，俄罗斯国家原子能集团公司承诺将深化与越南的合作关系，扎实落实两国高层所达成的协议。特别是，俄罗斯国家原子能集团公司随时准备与越南合作建设核电站，建设新的现代化核能中心。



值此机会，范明政与阿列克谢·利哈乔夫就越南核能工业发展若干具体内容进行了讨论；一致同意指示两国有关机构继续完善各项具体计划、方案和协议，力争尽快签署协议并本着“利益和谐、风险共担”的原则抓好落实。



范明政总理建议俄罗斯国家原子能集团公司继续支持越南建设和发展核研究中心，培养核能领域的人力资源，提升国家在原子能领域的管理能力；在核医学、辐照应用等重要领域上与越南开展投资合作等。



阿列克谢·利哈乔夫对范明政的意见表示赞同，并透露，该公司将向越南转让技术；支持越南推动核能产品的本地化；支持越南发展核科学与核工业等领域，从而将核能用于和平目的并为国家经济社会发展提供服务。



俄罗斯国家原子能集团公司将立即派遣工作代表团赴越南推动范明政所提出的合作内容落地实施。（完）