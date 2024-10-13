范明政总理与中国国务院总理李强出席中国—越南企业家座谈会

正在越南进行正式访问的中国国务院总理李强10月13日下午与越南政府总理范明政出席中国—越南企业家座谈会。



以“加强互利合作，携手共创未来”为主题的中国—越南企业家座谈会根据两国发展定位和世界趋势，探讨彼此在基础设施开发和互联互通、能源合作、数字化转型、数字经济、银行金融等领域的潜力、优势与合作需求。

范明政在座谈会上发言时表示，越中关系不断深入、务实、全面发展。李强总理此次访问越南是两国关系升级后中国重要领导人首次对越南进行正式访问；继续落实两国高层共识。



范明政强调，越南党和国家一贯重视发展与中国的友好关系，是越南外交总体政策的客观要求、战略选择和第一优先。其中，可持续经济发展合作是进一步拉紧两国关系的关键因素之一。



范明政认为，两国政府应进一步推进体制机制互联互通、战略基础设施互联互通、管理和技术转让互联互通、人力资源培训互联互通、资金互联互通和结算互联互通。



范明政认为，过去，越南与中国企业界为将经贸投资合作成为两国关系的亮点和重要支柱作出了贡献。但中国企业的投资项目仍与两国良好关系并不相称。因此，双方需要进一步推动两国经济互联互通，其中以企业互联互通为核心。



范明政建议，两国企业不断做出贡献，让两国更加团结，更加坚定地站在一起，共同促进增长，以及支持两国政府实现既定的社会经济目标。



范明政呼吁两国企业以互联互通为突破口，以创新为奋进动力，助力两国将经济与地理、历史和良好政治社会关系齐头并进。



范明政建议两国企业积极合作和沟通，为两国政府、各部门和地方纾解生产、经营、贸易中各障碍，改善营商投资环境、完善政策体制等提供参谋意见。范明政建议两国各部门、地方和企业在已建立的双边合作机制框架内制定和开展各具体合作项目。

与此同时继续推进两个经济体互联互通，在各领域的战略对接，其中包括交通基础设施互联互通，加强合作开展越中铁路连接项目；提供优惠贷款、转让技术和培训人力资源，援助越南建设和发展现代铁路工业；加强对越南投资，尤其是对高技术、数字化转型、交通基础设施建设、冶金工业、卫生、教育、清洁能源、应对气候变化、电动车生态系统等领域的投资，注重对数字经济、绿色经济、技术转让等领域的投资。



范明政建议中方为越南企业参加中国各集团、企业价值链和供应链提供支持和创造便利条件；继续为加强双边贸易创造便利条件；扩大进口越南货物和农水产品。范明政强调，越南政府将继续向包括中国企业在内的外国投资者提供支持和同他们并肩同行。



李强在座谈会上强调，经贸合作始终是中越合作的亮点， 同时也是推动两国关系的重要动力。李强强调，中国一直以来是越南最大贸易伙伴。



李强强调，两国经贸合作潜力仍巨大，有待挖掘。在下阶段，两国需关注3个重点方向，其中需继续进行两国发展战略对接。



李强建议两国不断努力加强优势互补。各方都拥有自然资源、产业结构的优势，拥有长期互补的需求；双方已大力开展技术合作，配合分工，推动和提高在全球价值链、供应链中的竞争力。



李强表示，两国拥有高度政治互信，拥有许多国家没有的深厚友谊。两国拥有未来合作的信心；两国贸易强劲增长，因此两国企业已把握机遇，加强密切合作，为共同发展做出贡献。



李强也提出3个愿望：不断关注各大重要政策，更加主动融入国家发展和战略对接；利用好各双边和多边协议；为发展调集各种资源。从本企业的特点推动各工业产业和谐发展；在价值链中寻找合作伙伴。中国政府鼓励本国企业与越南企业对接，构建跨境生产链、供应链；集中经历，提高创造力，集中发展清洁能源领域。李强相信，今后，两国经贸合作将取得各大的成果。（完）