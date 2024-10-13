范明政总理与中国国务院总理李强举行会谈

13日上午，在欢迎仪式后，越南政府总理范明政与中国国务院总理李强举行了会谈。



范明政热烈欢迎李强访问越南。这是李强时隔11年首次访问越南，表示相信此次访问将圆满成功，有助于推动双边关系走深走实，为地区乃至世界和平、稳定、合作与发展做出贡献。



在坦诚、友好和开放的气氛中，两位总理互相通知两党和各自国家情况；深入评估两国达成的各项共识和在各领域的合作协议实施情况，就有效开展两党、两国高层领导在各高层互访，最近为今年8月越共中央总书记、国家主席苏林访问中国期间达成的“六个更”方向、构建具有战略意义的越中命运共同体的方向和措施达成一致。



范明政强调，越南始终重视巩固和发展对中国的友好合作关系，将其视为越南外交路线中的一贯主张、客观要求、战略选择和第一优先。



李强对首次以中国国务院总理身份对越南进行正式访问感到高兴；强调中方高度重视对越关系，始终将越南视为中国周边外交政策中的优先方向。



两位总理对近期两国友好合作关系取得重要和激励人心的成果感到高兴。其中，政治互信得到巩固，高层交往和各级接触密切。战略对接，尤其是交通互联互通得到推进。在各领域的务实合作取得具体成果，2024年前九月，双边贸易额增长21.9%。旅游合作强劲复苏，前9月对赴越南的中国游客人数达270万人次，超出2023年中国游客总人数。各地方合作活跃，多边配合更密切和有效。

关于今后合作方向，两位总理一致有效开展两党、两国高层领导的共识，继续巩固政治互信，保持高级和各级互访频繁；推进交流合作机制，尤其是在外交、国防、公安等领域的交流合作；促进在各核心领域的务实合作；加强民间交流，为越中关系发展夯实民意基础。同时，继续在各多边机制和框架保持密切合作和互相给予支持；合作管理好陆地上的边界。会谈上，两位总理宣布从2024年10月15日正式投入运营越南板约-中国天德瀑布景区。



范明政建议双方加快完成在重庆开设越南总领事馆相关手续并尽早投入运行，进一步推动贸易合作，继续对越南柑橘类水果、柚子、牛油果、番荔枝、马六甲蒲桃、植物来源草药、牛肉、水牛肉、猪肉、家畜制品、家禽、龙虾等优质农产品开放市场。与此同时，为越南于2024年内在海口成立贸易促进办事处，今后在四川省成都、江苏省南京成立贸易促进办事处等创造便利条件；提高各口岸通关效率；促进智慧海关“软联通”升级；积极配合研究，提出有效开展越中边境及国际合作的新模式。



在交通互联互通方面，范明政建议，双方配合有效开展所签署的铁路合作文件，合作发展现代铁路产业、提供优惠贷款、进行技术转让，援助越南开展人力资源培训，有效开展连接越南北部各地与中国连接的三条标准轨铁路，包括：老街-河内-海防，谅山-河内、芒街-下龙-海防。



在投资合作，范明政建议合作在可再生能源、辅助工业、电动汽车、国际金融中学你、自由贸易区、智慧城市、数字经济、绿色经济和循环经济等中方的优势和越南拥有需求的领域开展双边关系象征性、大规模、高技术项目。



范明政还建议双方推近在金融银行、科技、教育、文化、旅游、环境等领域的合作，加强共享气象水文数据和跨境河流水资源；合作有效、可持续管理、利用湄公河-澜沧江水资源。与此同时，有效开展向越南学生提供的奖学金，为越南在北京尽早成立文化中心创造便利条件；一道制定开展2025年越中人文交流年实施总体计划；推动旅游更强劲复苏，为越南各家航空公司在中国各家机场顺利运营创造便利条件。



李强对范明政所提出的各合作建议表示赞成和给予高度评价，并强调，愿与越方夯实政治基础，深化务实合作，继续对扩大越南商品，特别是高质量农产品的市场开放，为货物检疫通关创造有利条件，配合破解政策处理难题，使两国贸易关系继续可持续发展并取得新成果。



李强建议双方加强战略对接，特别是交通基础设施对接；促进经贸投资，特别是在制造、农业等领域的合作，合作维持生产链供应链；职业培训；扩大金融货币合作力度；将两国务实合作日益走深走实；建议双方为2025年‘中越人文交流年’系列活动的开展谋篇布局。

双方就海上问题坦诚交换了意见，一致同意，认真落实高层共识和《关于指导解决越中海上问题基本原则协议》，在符合《关于指导解决越中海上问题基本原则协议》和包括1982年《联合国海洋法公约》等的国际法的基础上妥善处理分歧，积极寻求双方都能接受的基本和长期解决方，不采取使局势复杂化的行动，共同维护海上稳定；有效落实海上问题谈判机制，积极开展海上低敏感领域和海上搜救合作。



范明政建议双方尊重彼此的合法权益，根据国际法，特别是1982年《联合国海洋法公约》，通过和平方式解决争端和分歧；按照两国友好关系妥善处理渔船问题，不要让东海问题影响双方政治互信，伤害两国人民的感情和信任。



会谈结束后，两国总理共同见证关于交通互联互通、海关、民生、教育、农产品贸易、新闻媒体、银行等领域的10份合作文件签署仪式。（完）