越通社特派记者报道，在对中国进行正式访问期间，6月28日上午，越南政府总理范明政与由中国人民对外友好协会副会长袁敏道率领的在越南抗法抗美两场战争以及建国事业中给予帮助的中国友好人士举行见面会。

中国友好人士代表强调，由胡志明主席和毛泽东主席缔造的两国友谊永远是两国、两个民族的宝贵财富。两国已建立全面战略伙伴关系并呈现平稳健康发展良好态势。范明政此访充分体现了中国对中越关系的高度重视。

中国人民对外友好协会、中越友好协会一向与越南友好组织联合会、越中友好协会保持良好关系，积极举行多项文化交流活动，为促进两国民间交流做出贡献。

此外，中国人民对外友好协会也同越南友好组织联合会携手促进两国个地方之间的交流与合作，继续秉承十六字方针，为推动两国关系强劲发展做出贡献。

范明政强调，胡志明主席出国寻找救国之路20年后已回到中国，于1930年成立越南共产党。当时越南各革命组织也是在中国成立的。胡志明主席寻找救国之路30年后也是从中国返回越南的。

范明政指出，两国的伟大友谊源于胡志明主席和毛泽东主席之间的感情。 中国黄埔军校和该国其他各所院校至今仍保留着关于中国为越南培养干部的资料。”

范明政提议中国人民对外友好协会、中越友好协会、越南友好组织联合会以及越中友好协会继续有效保存历史资料和见证者的相关资料并传递给子孙后代，激发他们继续厚植越中友谊，推动全面战略合作伙伴关系走向纵深的动力。

范明政提议中国友好人士继续采取符合新时代两国关系的切实行动，为维护并推动越中关系万古长青、世代相传做出贡献等。（完）