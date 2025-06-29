范明政建议日本国际协力银行为越南能源转型项目提供资金支持

6月29日，越南总理范明政在河内会见来访的日本国际协力银行（JBIC）董事长前田匡史（Maeda Tadashi）时，建议JBIC继续为越南绿色转型项目提供资金支持。



范明政感谢日本一直以来提供的支持，并高度评价JBIC在参与政策对话、通过重要基础设施和能源项目促进日本对越南投资以及支持日本中小企业在越南开展项目。例如最近JBIC为越南B区块天然气开发项目提供了超过8亿美元的贷款，助力该项目重新启动。

范明政建议日本国际协力银行继续支持越南绿色转型，重点为亚洲零排放共同体（AZEC）框架下超过200亿美元的15个绿色项目提供贷款支持。这些项目是2025年4月日本首相石破茂访越期间双方达成的重要合作成果。



范明政介绍了越南的国情和发展方向，特别是越南最近大力实施的机构精简、二级地方政府和“四大决策”。范明政指出，越南正在开展多个重大基础设施项目，包括高速公路、港口、机场，特别是城铁、高铁、核电站等项目，欢迎JBIC和日本企业参与这些项目，提供资金、技术、人力资源培训等方面的支持。

范明政还建议JBIC协调解决宜山炼油化工综合体项目遇到的困难，本着“利益和谐，风险共担”精神确保项目有效运营并部署项目二期工程。



前田匡史高度评价越南近年来取得的重大成就，国际地位日益提高，特别是近期越共中央政治局做出的一系列重大决策，包括关于发展民营经济、促进能源转型等方面的主张政策。



前田匡史表示，JBIC将在亚洲零排放共同体框架下，为日本企业在越南实施绿色转型项目提供贷款支持。JBIC和日本企业均希望能够参与越南的基础设施项目，包括高铁项目。对于宜山项目，IBIC将按照范明政总理的建议，竭尽全力解决项目面临的困难。（完）