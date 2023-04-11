范明政对部分中央医院药品和医疗用品保供工作情况进行突击检查

4月11日，越南政府总理范明政已来到河内市一些中央医院，突击检查政府有关医疗设备采购和管理工作的第30号决议和第7号法令落实情况；深入了解情况，尽量解决各家医院在药品和医疗设备保供工作面临的困难。

范明政视察了白梅医院、中央儿童医院、中央热带医院（东英分院），认真听取医院领导、患者和患者家属的心思与愿望。

范明政高度评价各家医院近段时间尤其是新冠肺炎疫情期间为人民卫生健康事业做出的贡献，建议医务人员弘扬奉献精神，坚持“医者父母心”原则，迎难而上，提出解决困难的措施。负责医疗物资采购的工作人员要坚守职责，避免怕负责任或产生消极现象。

各家医院要制定详细计划，准备充足的药品和医疗用品。同时制定长期发展战略，调动资源，促进公私合作，切实提高治疗质量，建设绿色、整洁、文明的医院。

范明政要求卫生部研究调配有能力的医疗机构在全国6个地区建设稀有药物供应中心，考虑赋予中央热带病医院自主权，引导儿童医院有效使用业务发展基金。

卫生部同计划投资部、财政部研究出台或建议政府出台有关正确、合理计算医疗服务价格的文件，完善医疗设备招标领域的公私合作机制，确保国家、人民和企业的利益和谐，完善卫生部门户网站药品招投标系统。计划投资部考虑将药品和医疗物资招标纳入国家采购网等。

范明政强调，党和国家非常重视并将全力守护人民群众的健康安全，各家医疗机构出现药品和医疗用品短缺后，政府已及时作出指示要求，鼓励患者放心治疗。（完）