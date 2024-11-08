范明政在GMS-8上提出新一代经济走廊三大主要内涵

柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、中国、越南等国政府首脑和代表团团长出席会议。越南政府总理范明政率领越南高级代表团出席会议。



范明政在会议上发表重要讲话，总结GMS合作32年来的经验教训，为该机制在新的发展时期指明了方向。范明政强调了大湄公河次区域在国际一体化和次区域发展进程中的战略作用，同时指出大湄公河次区域宝贵的成功经验，包括广泛开展平等协商，凝聚成员国共识；结合各国和次区域实际需求制定务实合作战略和项目；以人民和社区为合作中心等。



范明政强调，GMS在运动和发展进程中应不断创新创意，既把握世界大势，又满足该次区域的具体发展需要。范明政认为，现在是大湄公河次区域重点发展以创新为核心、超越传统经济走廊范围的新一代经济走廊的时候了。在此基础上，范明政提出了新一代经济走廊的三大主要内涵，其中包括：



一是科技创新走廊，其致力于多主体、多领域、多阶段的联通，重点是支持各国克服体制、政策、技术和创新能力以及资源（包括人力资源和财务资源）等方面的缺陷。



二是经济增长走廊，既更新传统动力，又催生新动力。在开展交通基础设施、工业生产、农业项目的同时，大湄公河次区域应扩大投资，打造半导体、人工智能、新材料、清洁能源走廊；建立数字平台，扩大数字市场，提高企业和劳动者的数字技能。



越南政府总理范明政与中国国务院总理李强。图自越通社

三是绿色、可持续、包容走廊，确保经济增长与环境保护相协调，以人为发展主体、动力、资源和目标。GMS应进一步推动环境与生态系统、自然灾害管理、应对气候变化等领域的合作，同时重视与湄公河委员会在湄公河-澜沧江共享河流的有效、可持续、公平和合理管理和利用方面的合作，并在跨界水源综合管理技术应用方面开展合作。



范明政强调，GMS成员国应团结协作应对挑战，相信本次会议将为实现GMS愿景和目标作出贡献。范明政重申，越南将继续与成员国和发展伙伴保持密切合作，共建创新创意、充满活力和可持续繁荣发展的大湄公河次区域。



会议圆满结束，GMS成员一致通过了《至2030年致力于发展的联合宣言和创新战略》。会议一致同意在今后一个时期开展有关气候与环境、数字化、投资、性别平等、卫生、商业文件数字化等6个文件。（完）