范明政和李显龙与越新青年领袖进行对话

访问越南期间，8月29日下午，越南政府总理范明政和夫人与新加坡总理李显龙和夫人共同会见并与越南与新加披模范青年领袖代表进行对话。

越南与新加坡青年领袖对两国关系中的新进展表示高兴；希望越新将关系迈上新高度。值得一提的是，两国青年代表希望两国领导人继续支持并为青年发挥作用、实现他们对各自国家发展和促进两国战略伙伴关系发展的愿望和抱负创造条件。

李显龙表示，青年是重要资源，是每个国家的未来。越南和新加坡都在经历巨大的转变。越新关系的发展创造了机遇，希望两国青年为两国、地区和世界人民的美好未来作出贡献。

范明政表示，建交50年来，越新关系在各领域发展良好。建议代表们加强对接、交流思想，弘扬两国关系中的良好价值观；推动数字化转型、绿色转型、循环经济、知识经济、共享经济、创新等新领域合作等。

范明政强调，当前时期两国青年的任务是发挥先锋作用、开拓进取，为两国快速可持续发展铺平道路，为两国战略伙伴关系发展作出积极贡献；致力于地区和世界的和平、稳定、合作、发展。

李显龙希望当今的年轻一代想得更周密、决心更坚定、作出更大努力、行动更果断、选择重点、更加聚焦、不遗余力地完成工作；使两国青年和人民日益相互了解，团结起来建设两个强盛国家，人民更加幸福富裕，为推动越新战略伙伴关系走向纵深、实质性和有效发展作出贡献。

*当天上午，越南政府总理范明政和夫人与新加坡总理李显龙和夫人共同会见了河内国家大学优秀大学生。

会上，河内国家大学学生表示关心并获得两国政府总理分享了新加坡教育、科技和创新政策；两国数字经济、绿色经济伙伴关系；促进新加坡与越南大学之间合作的政策，特别是在研究、创新和人工智能等领域。

学生们还希望李显龙总理分享他学习和培训成功路上的宝贵经验和教训；领导者对年轻一代的期望等。

李显龙回答了学生们的关切，对河内国家大学乃至越南大学生的光明未来表示高兴和富有信心。新加坡一向对包括越南在内的其他国家的公民和企业赴新加坡创业创造便利条件。

值此之际，范明政和李显龙见证了河内国家大学、胡志明市国家大学与新加坡南洋理工大学（NTU）签署干部、讲师、学生和科研领域的合作协议。

当天中午，范明政和李显龙与两位夫人在食堂与河内国家大学学生一起吃饭。

在这里，两国总理享用越南著名传统菜肴。用餐期间，两国政府首脑和学生进行了亲密、有趣的交流。

范明政和河内国家大学学生通过各道菜肴向李显龙介绍越南的美食和文化价值。（完）