范明政出席2025年天津夏季达沃斯论坛：越南与世界经济论坛合作关系日益广泛深入

应中华人民共和国国务院总理李强和世界经济论坛总裁兼首席执行官博尔格·布伦德（Børge Brende）的邀请，越南社会主义共和国政府总理范明政将于2025年6月24日至27日赴中国天津出席世界经济论坛第十六届新领军者年会，并开展各项活动。这是世界经济论坛继达沃斯年会之后规模和重要性位列第二的年度盛会，为各国就全球经济发展中关键问题展开战略性、长期性探讨提供的重要平台。



通过出席此次会议，越南继续重申独立自主、国际关系多边化多样化，主动积极全面深度融入国际社会的外交路线；同时体现越南迈入新时代——民族奋发图强纪元的决心与愿景。



* WEF——世界领先的经济论坛



世界经济论坛（WEF）是全球最具声望和高效运作的国际论坛之一，吸引几乎所有大国领导人、国际组织和世界领先企业、集团的关注与参与。每年，WEF举办多场全球及区域性论坛，汇聚政府领导、企业、社会与宗教组织代表以及来自世界各地的学者一同参加，共同探讨全球热点问题。



2025年天津夏季达沃斯论坛预计吸引1700多位来自世界各国政府、企业、国际组织代表和学者前来参加。本届年会以“新时代企业家精神”为主题，将围绕五大核心议题展开讨论。其一，解码世界经济，聚焦在地缘经济割裂、通货膨胀和供应链不稳定背景下的新增长趋势。其二，中国前景，探讨以技术、人工智能、新一代工业和市场改革为基础的发展模式。其三，产业转型，涉及智能制造、人工智能、清洁能源技术以及供应链适应能力等内容。其四，对人类与地球投资，把重点放在数字技能、气候金融以及科技领域性别平等和公私合作。其五，新能源与新材料，探讨可再生能源、电力储存、绿色工业材料以及下一代核能技术。



作为汇聚领先创新者的重要活动，本届夏季达沃斯论坛深入探讨拓展变革性技术、推进创新商业模式和打造新型合作伙伴关系的具体战略。与此同时，年会也将聚焦重要的新兴市场，特别是中国乃至亚洲。



此外，本届年会期间，将有超过40场活动通过互联网进行现场直播，包括全体会议开幕式，关于贸易趋势、地缘政治动荡、人工智能等主题的专题讨论会。与此同时，夏季达沃斯论坛还将发布相关领域最新研究成果报告。

*越南与世界经济论坛之间合作关系日益广泛深入



越南与世界经济论坛于1989年，正值越南经济改革初期建立合作关系。这一合作为越南政府领导人与全球领先企业集团建立了重要对话平台，为经济改革提供了诸多启发性思路，为越南国内经济发展与投资敞开机会大门。自1989年建立合作关系以来，越南始终将世界经济论坛视为政府与国际大型企业开展战略对话的重要渠道。世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布（Klaus Schwab）教授也多次高度评价越南的地位和声誉，强调越南与世界经济论坛之间的合作始终受到双方高层领导的高度重视与大力推动。



在过去36年中，越南高层领导人经常出席在瑞士达沃斯和东亚举办的世界经济论坛年会。特别是，越南与世界经济论坛合作举办了多场重要会议，如世界经济论坛东亚会议（2010年6月6日至7日在胡志明市举办），首届世界经济论坛湄公河会议（2016年10月25日在河内举办），2018年世界经济论坛东盟峰会（2018年9月11日至13日在河内举办），越南与世界经济论坛首次国家战略对话（CSD)（2021年10月），第二次国家战略对话（2023年6月26日），第三次国家战略对话（2024年1月16日）等。



总体来看，越南多次参加世界经济论坛，积极提出有效建议和倡议，从而有力提升越南在国际舞台上的形象、作用和地位。尤其是，越南与全球领先企业集团之间会晤与交流为经济改革提供了诸多启发性思路，为越南国内经济投资与发展带来机遇。



近年来，越南与世界经济论坛高层互动频繁，以推动各项合作计划落地，抓好越南与世界经济论坛在2023-2026年阶段签署的谅解备忘录落实，其中重点合作领域为粮食与食品创新、创新技能培养与绿色转型、迈向净零排放的产业集群、塑料污染治理行动、可再生能源转型融资、数字化转型合作以及加快成立第四次工业革命中心。



2024年9月5日，位于胡志明市的第四次工业革命中心（C4IR）正式揭牌成立。这是世界经济论坛在全球上成立的19个第四次工业革命中心之一。



越南政府总理范明政和越南高级代表团出席此次在中国天津举办的世界经济论坛第十六届新领军者年会具有重要意义，继续彰显出越南作为世界经济论坛值得信赖的合作伙伴和积极负责的成员，也为地区和全球和平、稳定与繁荣发展作出贡献。



在会议的各项活动中，范明政及越南高级代表团将就地区和世界经济与发展问题建言献策，介绍越南的观点、愿景和经验，推广国家形象、党和国家的主张和政策，寻找并推动与各国政府和企业的合作机会等。（完）