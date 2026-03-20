范明政俄罗斯之行：凝聚在俄越侨力量 推动多方面合作

在越南政府总理范明政将于3月22日至25日对俄罗斯进行正式访问前夕，在俄罗斯越南人组织联合会主席杜春黄就旅俄侨胞对此访的期望以及在俄越南企业的投资机遇接受了越通社驻俄罗斯记者的采访。

杜春黄表示，在俄罗斯越南人超过8万人，如今已传承至第三代，但仍与祖国家乡保持密切联系。侨胞们十分关注国家发展以及越南在国际舞台上日益提升的地位，其中包括越南共产党第十四次全国代表大会、第十六届国会代表及地方各级人民议会代表选举等重大事件。



杜春黄指出，越共十四大及大会后的各项活动营造了良好的创新创造以及紧张、严肃的工作氛围。旅俄越南人深切感受到国家的蓬勃发展。这些都有助于巩固旅俄越南人的情感和意志，促使他们更积极地参与国家建设、发展和保卫事业。在此背景下，范明政此访再次回应了旅俄越南人为国奉献的愿望。

在俄罗斯越南人组织联合会主席杜春黄。图自互联网

杜春黄指出，党和国家的关心和支持是推动社群发展与融入当地主流社会的重要因素。相信此次访问将有助于推动制定政策，为两国企业和地方的对接创造更有利环境，消除双边贸易和投资的壁垒，同时为提升在俄越南人的地位创造条件，从而帮助侨胞们建立稳固的法律地位。此外，强有力的对接和及时的政策调整，也能激励侨胞们为祖国作出更多贡献。



作为企业领导，杜春黄指出了越南企业可以在俄罗斯寻找机遇的几点问题。首先，俄罗斯吸引生产投资需求正在强劲增长。其次，该国对劳动力，包括普通劳动力的需求，也在快速增长。这确实是越南企业和商品进入该市场的机遇，尤其是在服装、皮鞋、农产品、食品、手工艺品、旅游、消费品生产加工等越南具有优势的领域。



为充分利用这些机遇，应尽快解决支付方式、运输、直航航班频次等方面的障碍，以构建长期开拓市场的基础，逐步将越南的优质商品纳入当地分销体系。



杜春黄强调，旅俄越南人深信，在各级领导的关怀和支持下，越南与俄罗斯的特殊关系将迈上新的发展台阶，为两国人民和企业带来切实利益。（完）