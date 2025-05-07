范明政会见美国国会的美中经济与安全审查委员会代表团

范明政总理强调，越南坚持独立自主、全方位、开放、多边化、多样化的外交路线和“四个不”的国防政策。



范明政强调，越南主张建设独立自主的经济体，结合积极主动、深入务实、高效地融入国际一体化进程。越南重视与美国的全面战略伙伴关系，并真心希望两国关系保持积极发展势头，朝着务实、深入方向迈进。



范明政高兴看到越美关系近年来呈现积极发展态势，对美国继续努力克服战争后果表示欢迎，希望美国尽早承认越南的市场经济地位，将越南移出D1、D3类战略出口管制清单，加强在双边经贸和投资合作中的技术转让，推动实现更加平衡和可持续的贸易关系。



会见场景。图自越通社

政府总理高度评价美国政府和国会支持一个强大、独立、自主和繁荣的越南；并建议委员会主席及各位成员继续关注并支持越美双边关系的发展。



关于关税问题，政府总理强调，越南愿意与美国开展谈判，以两国人民和企业的利益为出发点，推动实现平衡、可持续的贸易关系。越南也将此视为实现经济重组以及市场、产品和供应链多元化的契机，继续建设独立自主的经济体，积极主动、深入务实地融入国际社会，实现高效发展。



关于地区问题，范明政总理强调，越南始终坚持通过和平方式解决东海问题，遵守包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法；认真落实《东海各方行为宣言》（DOC）以及为制定切实有效、符合国际法的《东海行为准则》（COC）做出努力。



范明政总理建议美国继续支持东盟在东海问题上的共同立场，支持通过和平方式、依据国际法解决争端的努力。



美中经济与安全审查委员会主席雷瓦·普莱斯为首次访问越南感到满意，并对越南的强劲发展表示印象深刻。

雷瓦·普莱斯及代表团成员强调，越南是美国在本地区的重要伙伴，高度评价两国30年来的合作成就，并对越美关系的发展前景持乐观态度。



雷瓦·普莱斯主席及委员会成员对范明政总理提出的建议表示赞同，承诺继续支持促进双方关系，其中包括尽早承认越南的市场经济地位和两国的关税谈判。（完）