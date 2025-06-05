范明政会见爱沙尼亚议会议长

据越通社特派记者报道，在对爱沙尼亚共和国进行正式访问期间，当地时间6月5日下午，政府总理范明政在爱沙尼亚议会大厦会见了爱沙尼亚议长劳里·胡萨尔（Lauri Hussar）。



劳里·胡萨尔议长强调了越南在亚太地区的重要地位和作用，表示越南是爱沙尼亚在东南亚地区最重要的合作伙伴之一，并认为此次访问为两国深化合作关系提供了良好契机。



范明政向劳里·胡萨尔介绍了越南在经济社会发展方面取得的成就，强调越南的目标是到2030年成为现代工业国家，到2045年成为高收入发达国家。



他指出，越南始终将科技、创新和数字化转型视为实现可持续发展的核心动力、关键因素和重要基础。爱沙尼亚则在创业、创新、电子政务、数字经济、数字社会和数字公民等领域处于世界领先地位，越南希望能够借鉴爱沙尼亚的宝贵经验。

两位领导人一致认为，双方应加强各级别接触与代表团互访。尤其是在当前全球政治经济形势复杂多变的背景下，更应大力推动双边经贸与投资合作。范明政表示，越南将为爱沙尼亚企业赴越投资创造有利条件。



范明政建议双方尽早成立两国议会友好议员小组，以便落实具体合作措施，加强政治互信与相互理解。他还提议，爱沙尼亚议会支持并推动成立“越南—爱沙尼亚经贸、科技与创新合作混合委员会”，并积极促使部分欧盟成员国尽早批准《越南—欧盟投资保护协定》（EVIPA），以为双边经贸投资注入新动力。



胡萨尔议长重申，爱沙尼亚愿扩大与东南亚国家的合作。他相信，越南与爱沙尼亚的良好关系以及双方在地区合作中的桥梁作用，将有助于推动欧盟与东盟关系的深入发展。双方一致同意推动常态化对话机制和代表团互访，加强在立法领域的合作与信息交流，并在各类议会间论坛中相互支持。



范明政还建议爱沙尼亚议会为越南公民在爱沙尼亚的生活与工作创造更加便利的条件，进一步发挥连接两国人民的桥梁作用。双方还就共同关心的一些国际和地区问题交换了意见。



在东海问题上，双方重申了维护东海地区的和平、稳定、安全及航行与飞越自由；尊重沿海国的正当权益，遵守国际法特别是1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS），坚持通过和平方式解决争端，反对使用武力或以武力相威胁等的重要性。

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