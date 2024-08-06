范明政主持政府组织结构模式实施20年总结指导委员会第一次会议

8月6日下午，越南政府总理、政府组织结构模式实施20年总结指导委员会（以下简称指导委员会）主任范明政主持指导委员会第一次会议，讨论越南第十二届至第十五届政府组织结构模式实施20年情况。

出席会议的有越南政府副总理、指导委员会常务副主任陈流光，内务部部长、指导委员会副主任范氏青茶等指导委员会成员。

范明政在会议上表示，更新政府的组织和运作方式，使其更加精简、高效，适度减少部委及部级机构的数量，推进中央与地方之间的简政放权等，是建设为民服务、法治化、专业化、现代化的国家行政的重要目标、任务和解决方案，保证政府是国家最高行政机关。

在听取政府总理关于成立指导委员会的相关决定和政府组织结构模式20年总结提案制定计划草案及其初步纲要草案的呈文后，指导委员会重点讨论了该工作的政治和法律基础、目的、要求、范围、内容和任务分工。

范明政强调，对第十二届至第十五届政府组织结构模式实施20年的总结工作难度大、复杂、内容广、涉及多届政府的各部委和部级机关的任务、权限。

因此，总结工作需要指导委员会的统一指导和各部委的参与。范明政要求制定政府组织结构模式实施20周年总结路线图，并在2024年12月31日前提交政府，其中要“明确人、明确任务、明确责任、明确时间、明确产品、明确成效”。同时，外国模式调查计划需要重点关注亚洲一些与越南文化、经济、政治和发展水平相似的国家。

范明政指出，总结目标是系统、全面地研究和评估四届政府的职能、任务、权限和组织结构；就完善第十六届及下届政府的职能、任务、权限和组织结构提出观点、目标、任务和解决方案。

因此，总结工作必须客观、充分、全面地评价所取得的成果、存在的问题及其原因和经验教训。从而提出完善精简政府组织结构、减少中间层级、强化简政放权、加大资源分配和提高执法能力等的解决方案，确保政府运作效率。（完）