范明政主持政府党委第二次会议

6月3日下午，越南政府党委（2020-2025年任期）召开第二次会议，就即将提交政府党部第一次代表大会的相关文件进行讨论并完善。越共中央政治局委员、政府党委书记、政府总理范明政主持会议。



会议围绕提交政府党部第一次代表大会的政治报告草案展开讨论，集中评估2025-2025年五年任期各项任务的落实情况，提出2025-2030年阶段的发展方向、目标、指标、任务和解决方案，同时回顾2020-2025年党建工作并规划下一阶段党建工作的方向和任务。



在评估2020-2025年任期任务执行成果时，范明政强调，相关报告必须反映出在执行经常性任务基础上所取得的重要成果，特别是在本任期面临新冠疫情、战争与冲突、战略竞争、自然灾害及各国税收政策变化等许多突发、前所未有的挑战背景下。



在国内，政府推进了组织机构改革，实施多项具有突破性的任务，尤其是在交通和能源基础设施建设、制度完善、人力资源培训等方面取得了空前的进展；落实了政治局颁布的“四大支柱”决议以及涉及医疗、教育等关键领域转型的指导意见。

在上述背景下，政府党部指导落实多项关键成果，包括宏观经济稳定、通胀控制、促进增长、保障经济各大指标平衡；有效控制财政赤字、政府债务与外债；成功应对新冠疫情等。



社会保障工作也得到重视，特别是在新冠疫情期间，开展了消除危旧房项目，应对洪灾等，确保无人挨饿、受寒，不让任何人掉队；文化发展得到推动，民族内生力量被激发，文化产业与娱乐产业迈向发展；科技、创新、数字化转型和创业运动持续推进；对外工作和国际融入成为亮点，高层活动频繁；国防安全得到巩固加强，国家独立、主权和领土完整得以维系；社会治安秩序保持稳定，人民物质和精神生活持续改善。



范明政还指出，相关文件需明确指出当前体制中存在的交叉重叠、发展瓶颈问题，行政手续简化、权力下放分级等方面仍未达预期，部分单位的纪律作风仍不严肃。



他强调，各项报告必须总结出切实可行的经验教训，明确背景形势、机遇、挑战和困难，并据此制定有效解决方案。在2025-2030年任期中，必须实现如下目标：经济年均增速达到两位数，人均收入达到8500美元；每年20%的党组织“圆满完成任务”，90%的党员“完成好任务”。



会议上，范明政向政府办公厅主任陈文山颁发决定，任命其为2020-2025年任期政府党委副书记。（完）