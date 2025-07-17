Báo Ảnh Việt Nam

新闻

范明政主持召开2025年经济增长情景全国视频会议

16日上午，越南政府总理范明政在政府总部主持召开政府-地方政府全国视频会议，深入探讨2025年经济增长情景及配套任务措施。会议采用"主会场+34个省市分会场"模式，并延伸覆盖至全国3321个乡级行政单位。

范明政在开幕讲话中指出，本次会议旨在评估上半年经济社会发展成效，部署下半年重点任务，确保实现越共中央、国家主席、国会和政府特别是苏林总书记确立的2025年经济增长超8%的既定目标。

范明政强调，今年以来越南已切实推进多项战略性改革：完成组织机构调整与国家空间布局优化；政府提请政治局发布第57、59、66、68号决议等的四项决议。

目前，政府正同步起草涉及教育、卫生、文化领域的决议，形成由政治局统筹的重大发展方向，为国家迈入文明、繁荣发展新时代奠定基础。

范明政指出，在党中央特别是政治局、书记处的领导下，从阮富仲同志到苏林同志两任总书记掌舵期间，越南取得系列重大成就：宏观经济保持稳定，通胀可控，主要经济指标均衡发展；公共债务、政府债务安全可控；国家主权与领土完整持续巩固，民生显著改善。

范明政指出， “这是令人振奋的重要成就，为我们提供了宝贵的经验教训，以便在面对未来压力时，更加坚定果敢地领导、指挥和应对挑战。”

thu-tuong-pham-minh-chinh-chu-tri-hoi-nghi-chinh-phu-voi-dia-phuong-ve-kich-ban-tang-truong-kinh-te-nam-2025-1-anh-ttxvn.jpg
范明政主持召开2025年经济增长情景全国视频会议。图自越通社

范明政表示，党中央、国会与政府一致认为2025年必须实现8%以上的增长率。得益于整个政治体系的共同努力，今年上半年经济增长达7.52%，与既定增长情景相符。

但从现在到年底，经济仍面临诸多困难，尤其是内部结构性问题。因此，必须深入分析、讨论和评估，寻求重构经济结构和转变增长模式的最佳方案。这一方案需契合当前国际形势和越南作为正在转型、规模有限、开放度高的发展中经济体的内在实际。

范明政强调：只有整个政治体系齐心协力、同步高效、团结协作，才能形成合力。政府预计，2025年全国经济增长需达8.3%-8.5%，为2026—2030年实现两位数增长打下坚实基础，进而实现越南百年发展战略中的两个关键目标。

范明政表示，各部委、机关、经济集团、各类经济成分（包括私营经济）都要共同发力，全面推进，确保今年完成增长任务，并为后续阶段的发展注入新动能。

此外，还需深入分析全球背景，制定相应策略；针对国内经济现状，制定切实可行的短期与长期对策，调结构、转模式，以新思维、新形势解开发展“结点”，破解难题，特别是要激发增长动力；各省、市、乡、坊、特别区亦应同步推动发展，合理释放国家增长资源，同时保障经济增长与国防安全能力的提升协同推进。

范明政强调，要“上下同心，坚定决心，统一思想，统一行动”，确保完成党和国会所提出的目标。他希望与会代表深入研究、积极建言。会议结束后，政府将出台一项新的决议，就增长目标分解和增长情景管理作出统一部署。

更多>>

美国高度评价越南在战争时期失踪美军人员搜寻工作中的合作

美国高度评价越南在战争时期失踪美军人员搜寻工作中的合作

越通社驻华盛顿记者报道，美国国防部战俘及失踪人员统计署（DPAA）署长凯利•麦基格（Kelly McKeague）近日在《华盛顿时报》发表文章，强调了越南政府和人民在搜寻战争时期失踪美军人员的人道主义努力中所提供的重要合作与支持。
更多

Top