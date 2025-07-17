范明政在开幕讲话中指出，本次会议旨在评估上半年经济社会发展成效，部署下半年重点任务，确保实现越共中央、国家主席、国会和政府特别是苏林总书记确立的2025年经济增长超8%的既定目标。



范明政强调，今年以来越南已切实推进多项战略性改革：完成组织机构调整与国家空间布局优化；政府提请政治局发布第57、59、66、68号决议等的四项决议。



目前，政府正同步起草涉及教育、卫生、文化领域的决议，形成由政治局统筹的重大发展方向，为国家迈入文明、繁荣发展新时代奠定基础。



范明政指出，在党中央特别是政治局、书记处的领导下，从阮富仲同志到苏林同志两任总书记掌舵期间，越南取得系列重大成就：宏观经济保持稳定，通胀可控，主要经济指标均衡发展；公共债务、政府债务安全可控；国家主权与领土完整持续巩固，民生显著改善。



范明政指出， “这是令人振奋的重要成就，为我们提供了宝贵的经验教训，以便在面对未来压力时，更加坚定果敢地领导、指挥和应对挑战。”



范明政主持召开2025年经济增长情景全国视频会议。图自越通社

范明政表示，党中央、国会与政府一致认为2025年必须实现8%以上的增长率。得益于整个政治体系的共同努力，今年上半年经济增长达7.52%，与既定增长情景相符。



但从现在到年底，经济仍面临诸多困难，尤其是内部结构性问题。因此，必须深入分析、讨论和评估，寻求重构经济结构和转变增长模式的最佳方案。这一方案需契合当前国际形势和越南作为正在转型、规模有限、开放度高的发展中经济体的内在实际。



范明政强调：只有整个政治体系齐心协力、同步高效、团结协作，才能形成合力。政府预计，2025年全国经济增长需达8.3%-8.5%，为2026—2030年实现两位数增长打下坚实基础，进而实现越南百年发展战略中的两个关键目标。



范明政表示，各部委、机关、经济集团、各类经济成分（包括私营经济）都要共同发力，全面推进，确保今年完成增长任务，并为后续阶段的发展注入新动能。



此外，还需深入分析全球背景，制定相应策略；针对国内经济现状，制定切实可行的短期与长期对策，调结构、转模式，以新思维、新形势解开发展“结点”，破解难题，特别是要激发增长动力；各省、市、乡、坊、特别区亦应同步推动发展，合理释放国家增长资源，同时保障经济增长与国防安全能力的提升协同推进。



范明政强调，要“上下同心，坚定决心，统一思想，统一行动”，确保完成党和国会所提出的目标。他希望与会代表深入研究、积极建言。会议结束后，政府将出台一项新的决议，就增长目标分解和增长情景管理作出统一部署。