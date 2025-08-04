范明政主持召开国家民营经济发展指导委员会首次会议

8月4日，越南政府总理、国家落实中央政治局关于发展民营经济的第68号决议（68-NQ/TW）指导委员会（以下简称为“指导委员会”）主任范明政主持召开指导委员会第一次会议。



范明政表示，近期越共中央政治局、国会和政府相继出台了多项决议，为民营经济实现突破性发展创造便利，以适应当前国内外新形势。越共中央政治局、中央书记处召开了全国会议，政府举办了座谈会，深入贯彻落实相关决议精神。



为落实第68号决议，政府颁布了第138号决议（138/NQ-CP），其中设定了56项任务。另外，政府有关促进民营经济发展的特殊政策机制的第139号决议（139/NQ-CP）中设定了26项任务，由11个部委牵头落实，其中17项任务需在2025年内完成。目前仅完成了6项，其余任务须从现在至年底完成。

范明政要求指导委员会各成员加强指导，尽快落实相关任务，制定各部委、地方的具体行动计划，全面评估所取得的成效和存在的问题，深入分析法律制度中存在的障碍和瓶颈，提出切实可行的对策。



特别是，指导委员会需评估企业和社会对第68号决议的信心程度，以及企业的参与度；同时提出政策建议，以激励民营企业的积极参与，努力营造有利于民营经济发展的体制环境。



范明政指出，根据调查报告，企业对第68号决议抱有期望，但仍对政策的实效性和传播力存有疑虑， “上热下冷”的现象依然存在。因此，指导委员会必须切实推进任务落实，抓重点、明责任，营造积极氛围，掀起推动民营经济发展的新热潮，激励人民和企业的广泛参与，为推动改革创新、助力科技发展、提升劳动生产率等做出切实贡献。（完）