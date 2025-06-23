范明政主持召开全国打击走私、假冒伪劣商品生产和销售工作视频会议

6月23日下午，越南政府总理范明政主持召开全国打击走私、假冒伪劣商品生产和销售工作视频会议，对2025年上半年工作情况以及打击、遏制和根除走私、商业欺诈、假冒商品、侵犯知识产权专项行动进行总结。



范明政总理在会议开始时发表讲话时指出，过去一个月，各职能力量特别是公安、军队、海警和市场监管等单位已同步出击，连续查处并摧毁多起严重、特别严重的案件，尤其是在假冒伪劣商品、奶制品、药品、食品、医疗设备、冒用知名品牌的商品经营以及非法商品生产销售等领域。



范明政高度评价各力量，尤其是公安部门的高度责任感，在打击假冒商品犯罪方面取得了诸多成效。但他也指出，通过此次打击行动高峰期发现，走私、非法运输、商业欺诈、假冒商品生产销售和侵犯知识产权等问题仍然十分复杂。



当前，假冒伪劣商品生产和销售、走私与商业欺诈现象已引发社会恐慌，严重影响人民的健康与合法权益。



范明政指出，根据国家打击走私、商业欺诈和假冒伪劣商品指导委员会（389指导委员会）以及有关部委的报告，当前问题的成因既有客观因素，但主要还是主观原因。其中包括：监管不严、责任缺失、职责划分不清、权责不明确、机构协作不畅等问题。

范明政总理强调，特别是涉及假药、假食品的问题极其严重，直接威胁到人民群众的身体健康与生命安全。



因此，在本次会议中，范明政总理要求与会代表集中统一思想和行动，共同打击并彻底遏制此类犯罪，特别是坚决对假药、假食品的生产和销售“宣战”，坚决打击、消除、杜绝其存在。



范明政总理希望代表们提出客观、诚实的意见，指出哪些方面已做得好、哪些还未做好及其后果，从中汲取经验教训，并明确今后重点任务方向，坚决向假药、假食品销售行为宣战，努力实现全面遏制直至彻底消除。同时，要继续完善相关法律体系，强化各级各行业责任，强调企业在宣传引导中的责任，让人民群众积极参与，共同推进这一重要工作。（完）