范明政中东之行：为实现越南与中东国家关系新突破注入新动力

裴青山表示，除了政治外交、国防安全、劳务、石油、农业等传统领域外，越南与各国还确定了今后合作的其他支柱领域，即经济贸易和投资领域，尤其是绿色转型、数字化转型、发展清真产业等新兴产业。



范明政总理为期6天的行程非常紧凑、内容丰富、务实高效，共60项活动。各国领导人都高度评价越南在各国“向东看”政策中的地位，将越南视为东南亚地区重要的合作伙伴，高度评价越南的发展成就、潜力及日益增强的国际地位。

越南政府总理范明政10月30日出席在沙特阿拉伯王国首都利雅得举行的第八届未来投资倡议大会（FII8）高层会议并发表讲话。图自越通社

各国领导人一致同意大力发展与越南的关系，将越南作为通往东南亚的门户，越南也可以通过三国扩大与中东和北非地区的合作。其中，越南与阿联酋将双方关系提升为全面伙伴关系并签署全面经济伙伴关系协定（CEPA）。越南与沙特阿拉伯、卡塔尔同意尽快推动双方关系升级至新高度。



在访问中东三国期间，范明政在沙特阿拉伯举行的第八届未来投资倡议大会上发表讲话、在阿联酋外交学院发表演讲、参加越南-阿联酋企业家论坛等。范明政在这些活动中分享了对国内外形势的看法，介绍越南与各国关系情况及越南的发展目标；呼吁中东三国乃至国际社会与越南开展各个领域的合作。



范明政会见了各国各部委、分支机构、投资基金、大型企业领导人，以共同推动各领域合作。三国政界和企业界都高度评价越南的发展潜力。 访问三国期间，越南与三国各部委行业共签署了33份合作文件，涉及贸易、投资、金融、能源、创新、体育教育、企业合作等领域，为推动越南与各国各领域合作关系强劲发展奠定了基础。

越南政府总理范明政与卡塔尔首相谢赫·穆罕默德·本·阿卜杜拉赫曼·本·贾西姆·阿勒萨尼共同见证越南外交部外交学院与卡塔尔外交部签署合作备忘录。图自越通社

越南工贸部长阮鸿延表示，系列合作文件的签署为越南商品进入中东、非洲和南欧市场开辟了新前景和机遇。各伙伴国都希望与越南启动自由贸易协定谈判，以加强与越南的经贸投资合作关系，尤其是在能源、采矿、石油、制造业、交通基础设施、数字基础设施和绿色转型等领域和合作关系。



访问期间，范明政造访了越南会见了旅居三国越南人代表，倾听侨胞们的心声与愿望。范明政强调，党和国家将海外越南人视为越南民族不可分割的一部分，全心全力做好侨务工作，让国内外越南人能过上一个幸福安康的生活。



可以说，范明政对阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔三国的工作访问有效落实越共十三大的外交政策，为加强越南与各国的政治互信、提升双方关系水平、推动双方关系取得突破性进展及开启越南与世界各国合作新篇章做出了积极贡献。（完）