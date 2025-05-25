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范明政与马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣共同会见记者
安瓦尔·易卜拉欣表示，两国总理会谈非常成功，双方一致同意推动多领域合作项目，使两国之间以及东盟地区的协议和合作机制具体化。
马来西亚总理评估，越马全面战略伙伴关系升级后取得的显著进展，特别是在贸易、投资、旅游、农业、教育培训、海洋合作等领域；相信今后越马关系将继续得到更加强劲的发展。
范明政表示，他与马来西亚总理刚刚进行了极其开放和成功的会谈，在各个方面体现了相互理解、推动两国关系全面、包容、务实、日益有效发展，符合全面战略伙伴关系，满足双方的愿望和潜力的决心。
双方同意尽快制定2025-2030年战略伙伴关系行动计划框架；建立两国政府总理会晤机制。双方一致同意促进国防安全合作，为各自国家及地区的和平、稳定、合作与发展作出贡献；在包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法基础上，推动“东海行为准则”（COC）有效性和实质性的谈判。
双方同意大力推动经济、贸易、投资，特别是农业、粮食食品、清真产品生产等领域的合作；促进旅游活动、文化合作与民间交流等。
范明政强调，越南高度重视马来西亚作为2025年东盟轮值主席国的作用与努力，尤其是在当前世界局势多变背景下，马来西亚在维护东盟核心地位，建设团结、在多样性中保持统一性的东盟共同体等方面所发挥的作用。
范明政表示，此访期间双方签署了部分重要合作文件，标志着两国的共同努力。他强调，越南希望连接两个经济体并推动东盟互联互通，包括企业联通、民间联通、“硬联通”和“软联通”，以维护地区稳定、和平、合作与发展，朝着快速可持续发展方向前进，确保社会进步、公平和民生保障，绝不让任何人掉队。
*此前，两国总理共同见证了双方合作文件的签署仪式，其中包括越南电力集团与马来西亚国家电力公司的合作谅解备忘录、胡志明市国家大学与马来西亚国立大学的合作意向书；河内国家大学与马来西亚国立大学的合作意向书。（完）