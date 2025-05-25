范明政与马来西亚总理安瓦尔·易卜拉欣共同会见记者

安瓦尔·易卜拉欣表示，两国总理会谈非常成功，双方一致同意推动多领域合作项目，使两国之间以及东盟地区的协议和合作机制具体化。



马来西亚总理评估，越马全面战略伙伴关系升级后取得的显著进展，特别是在贸易、投资、旅游、农业、教育培训、海洋合作等领域；相信今后越马关系将继续得到更加强劲的发展。



范明政表示，他与马来西亚总理刚刚进行了极其开放和成功的会谈，在各个方面体现了相互理解、推动两国关系全面、包容、务实、日益有效发展，符合全面战略伙伴关系，满足双方的愿望和潜力的决心。



越南政府总理范明政与马来西亚总理易卜拉欣举行会谈。图自越通社



双方同意尽快制定2025-2030年战略伙伴关系行动计划框架；建立两国政府总理会晤机制。双方一致同意促进国防安全合作，为各自国家及地区的和平、稳定、合作与发展作出贡献；在包括1982年《联合国海洋法公约》（UNCLOS）在内的国际法基础上，推动“东海行为准则”（COC）有效性和实质性的谈判。



双方同意大力推动经济、贸易、投资，特别是农业、粮食食品、清真产品生产等领域的合作；促进旅游活动、文化合作与民间交流等。



范明政强调，越南高度重视马来西亚作为2025年东盟轮值主席国的作用与努力，尤其是在当前世界局势多变背景下，马来西亚在维护东盟核心地位，建设团结、在多样性中保持统一性的东盟共同体等方面所发挥的作用。



范明政表示，此访期间双方签署了部分重要合作文件，标志着两国的共同努力。他强调，越南希望连接两个经济体并推动东盟互联互通，包括企业联通、民间联通、“硬联通”和“软联通”，以维护地区稳定、和平、合作与发展，朝着快速可持续发展方向前进，确保社会进步、公平和民生保障，绝不让任何人掉队。



两国总理出席越南电力集团与马来西亚国家电力公司的合作谅解备忘录签署仪式。图自越通社

*此前，两国总理共同见证了双方合作文件的签署仪式，其中包括越南电力集团与马来西亚国家电力公司的合作谅解备忘录、胡志明市国家大学与马来西亚国立大学的合作意向书；河内国家大学与马来西亚国立大学的合作意向书。（完）