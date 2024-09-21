范明政与商业银行召开会议 加快推进国家经济社会发展

范明政在会议开幕式上表示，此次会议的目的是评估货币政策，特别是优先增长、抑制通货膨胀、确保经济各大指标平衡、保持宏观经济稳定等，并要求代表们就越南政府和国家银行的货币政策和宏观经济管理政策，尤其是当前背景下的支付条件、利率、汇率、信贷空间、信贷增长和贷款利率等问题提出准确评估和意见。



范明政表示，当前，越南宏观经济仍然保持稳定，通胀得到抑制，经济体各大指标平衡得到保障。但是，最近第3号台风及其环流造成的洪涝灾害造成了重大损失，导致生产经营停滞，极大影响宏观经济。



因此，政府总理希望各家银行能够提出适应形势的新政策，包括针对遭受台风影响的企业和人民的政策；同时，本着利益和谐、风险共担的精神，提出有关信贷增长、利率等问题的解决方案，不让任何人掉队。



政府总理要求各家银行分担国家困难，特别是利率问题，支持人民和企业渡过难关，为商业银行体系做出贡献；展现民族大团结精神，攻坚克难，推动国家实现快速可持续发展。



越南国家银行表示，2024年前8月，国家银行密切遵循国会、政府的政策和总理的指示，同步部署解决方案，为企业和人民获得银行信贷、化解困难、恢复生产经营创造便利条件，从而为促进经济增长、保持宏观经济稳定、控制通胀、确保信贷机构体系安全运行作出贡献。



其中，国家银行实行积极灵活的货币政策，合理协调利率和汇率，指导信贷机构降低贷款利率；为促进信贷增长、增加信贷渠道大力开展各项解决方案；完善信贷活动的法律走廊，进而增加获得银行信贷的机会，为信贷活动中面临困难的客户提供支持；推动银行业务数字化转型，支持无现金支付等。



截至2024年9月17日，全系统信贷较2023年底增长7.38%，其中，民营股份制商业银行增长8.6%，占市场份额45%，增幅最高；信贷结构与经济结构调整方向一致，继续聚焦生产经营活动和重点领域。截至2024年6月30日，28家股份制商业银行总资产达930亿越盾，占市场份额45%，其中22家银行资产规模超过100万亿越盾等。



范明政在会议上发表总结讲话时要求银行部门实现“六增”、“六降”、“六加速和突破”。其中，“六增”包括增强包括民营股份制商业银行在内的银行信贷机构的能力；增强中小企业、传统增长动力和新动力获得信贷资源的能力；加强法律和信用质量相关问题的解决措施；加强国家、银行、企业之间的密切有效协调，增强银行和金融市场管理能力；提高贷款利率、存款利率公开性和透明度，打击黑贷；加强监督检查和风险防范，反腐反消极等。

“六降”包适度下降贷款利率；降低交易和运营成本；减少行政审批事项；减少麻烦和骚扰；减少消极、利益集团等现象；减少坏账等。“六个加速和突破”包括在数字化、服务质量、人力资源素质、银行基础设施建、生产经营和就业民生、进军国际市场等六个方面实现加速和创造突破。（完）