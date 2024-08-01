范明政与印度总理莫迪就两国关系中“5个更”方针达成一致

据越通社记者发回的报道，8月1日下午在印度首都新德里总统府，在越南政府总理范明政与印度总理纳伦德拉·莫迪举行的会谈圆满结束后，两位总理已共同会见了记者，通知会谈的结果。

范明政表示，会谈上，双方已具体讨论双方关系在各领域取得的成果，提出今后推动双方关系的方向。双方一致同意将双边关系提高到新水平。访问期间，双方已就具体合作计划和项目达成一致，如进行军事信息互换、航行合作、反恐、网络安全、对完善东盟-印度自贸协定进行核查，电子支付支持；在绿色经济发展、新兴领域互相提供支持；促进双方优势互补；努力推进私人企业、中小微型企业、初创企业对接；推进农业、渔业和文化合作等等。印度希望迎接更多越南人赴印旅游和留学。

莫迪表示，越南大力支持印度“东向政策”，支持印度在地区和全球各重要合作机制起着日益重要的作用；印度支持越南参加防灾基础设施联盟(CDRI)，完毕参加由印度提倡的国际太阳能联盟（ISA）；强调范明政此次访问印度，为两国关系掀开新篇章。

范明政表示，会谈上，双方已共享了对当前世界，尤其是对大自然和人类发展前所未有的变化等的战略视野。其中，4.0工业、人工智能已根本改变了生产方式、世界运行方式和人类的行为；数字化转型、绿色转型、循环经济、知识经济、共享经济、应对气候变化等正逐渐成为必然和客观发展趋势。

双方看出，亚太地区和印度洋正发挥世界经济增长的火车头作用，但同时也是各大国激烈竞争的地区。各安全挑战，特别是非传统安全挑战错综复杂，具有全球性、全民性和全面性。其要求需拥有各国综合和全面的思维，所有国家的团结和紧密合作，同时提出具有全民性、全面性和全球性的解决方案。

范明政和莫迪都对两国关系的进展和取得的各大成果感到高兴。双方重申了越南与印度在本国对外政策中对对方国家给予的优先和重视；一致同意将继续珍重、维护、巩固和加强越印两国传统友好关系；努力找出突破口已推动双边关系发展到新水平，加强新战略阶段两国之间全面战略伙伴关系。

范明政表示，双方都认为越印关系政治互信达到高度，文化、文明相同，设想相通，经济拥有互补性，都拥有建设雄强、繁荣国家的渴望，合作潜力仍巨大，需大力推动，使其符合时代的共同趋势，服务人民正当和合法利益和实施各自国家共同发展目标。

两国总理已一致同意通过关于加强全面战略伙伴关系的联合声明和一致同意秉持“五个更”方针推动两国合作。“五个更”方针包括：政治战略互信更高；国防安全合作更开放和深入；经济贸易和投资合作愿景和行动更务实和高效；科技合作和创新成为更强劲的动力；文化、旅游合作和民间交流更密切。

范明政还表示，双方一致同意进一步深化地区和国际合作；继续在联合国、东盟等多边框架和机制，尤其是东盟带领的机制保持配合和互相给予支持；发挥东盟的核心作用；推动湄公河次区域合作机制。

双方重申了确保东海和平、安全环境，航行与飞越自由和安全；在尊重包括1982年《联合国海洋法公约》在内的国际法的基础上以和平方式解决争端；一致同意共享信息，加强合作，把东海建设成为和平、稳定、友好、合作和发展的海域。

此前，范明政与莫迪宣布通过了关于加强越印全面战略伙伴关系的联合声明；按钮启动越南芽庄军队软件公园开园仪式。

两位总理还见证了两国各部门和机关之间9项合作文件交换。其中，除了《越南-印度全面战略伙伴关系行动计划（2024-2028年阶段》和越南加入防灾基础设施联盟（CDRI）的文件外，两国各部门和机关还签署和交换了涉及法律和司法、广播电台和电视、财政、文化和文化旅游保护、药用植物生产、农业教育和培训等领域的合作文件。(完)