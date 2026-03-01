“范文同总理——为国为民奉献一生”文艺晚会在广义省举行

值此纪念政府总理范文同诞辰120周年（1906/3/1-2026/3/1）之际，“范文同总理——为国为民奉献一生”文艺晚会2月28日晚在广义省会展中心举行。越南政府总理范明政出席活动。



“范文同总理——为国为民奉献一生”文艺晚会的举办旨在表达全党、全民和全军对越南党和国家具备高尚人格和卓越见识的杰出领导人及胡志明主席身边的优秀学生、忠诚尽职的亲密战友——范文同总理的无尽敬意与感恩之情。范文同总理给后人留下的最宝贵遗产，是他廉洁奉公、鞠躬尽瘁、为民族独立、为人民幸福而奋斗不息的一生。这些价值观至今仍在历史长河中静静流淌，体现在思想、道德与奉献精神之中，时刻提醒当代和未来的青年一代肩负起建设一个富强且颇具民族特色的越南国家的责任——这正是为国为民奉献一生的胡志明主席和范文同总理生前的愿望。



范明政总理与参会代表。图自越通社

此次文艺晚会为观众送上了《党旗颂》、《八·十九》、《感恩之歌》、《一生人一片林》、《渴望》等多首情感充沛、旋律激昂的歌曲，以及富有感染力的纪实片，生动刻画了这位坚定的共产主义战士、越南革命的杰出文化家的形象。从而，让观众更加深刻地了解范文同总理的为人、生平、身世背景及革命事业。



在范文同总理的身上，人们看到了一位卓越知识分子、信念坚定的革命战士以及富有鲜明越南文化特色的外交家的完美融合；他始终在原则与灵活之间、在坚定维护民族利益与秉持和平合作精神之间实现和谐统一。凭借敏锐的洞察力、卓越的智慧、坚强的意志以及沉稳大气且富有人文关怀的风范，范文同总理为提升越南在国际舞台上的地位作出了重要贡献。在其革命生涯中，无论身处什么岗位，他始终以胡志明主席为榜样，保持着一名真正共产党员的模范作风。（完）