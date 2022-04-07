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范平明总理：网络安全是全球性问题 因此需要全球性解决方案
4月7日，在政府驻地，越南政府总理、国家网络安全指导委员会主任范明政主持召开2022年国家网络安全指导委员会（以下简称为“指委会”）第一次会议。
范明政在会议上发表讲话时指出，网络安全形势日益复杂，并难以预测，影响到生活方方面面及世界各国的安全，越南也不例外。网络安全是全球性问题，因此需要全球性解决方案，这也是事关全民的问题，因此必须采取一个具有全民性的解决方案。
范明政表示，越南正在加快数字化转型。在此进程中，网络安全必须得到保障，助力党的主张与路线落到实处，从而保护国家和民族、企业和相关者的利益。
近段时间，指委会与有关部门认真履行职责，狠抓工作落实，维护健康网络环境。值得关注的是，在网络安全方面，越南在全球194个国家和地区中排名第25，在亚太地区排名第7，在东南亚地区排名第4。
范明政要求指委会成员尽快指导落实网络安全保障措施，以便适应世界当前政治局势及国家数字化转型进程。国家网络安全指导委员会、网络安全小组等有关机构充分发挥作用，及时处理新形势下亟待解决的问题。
范明政重申，要提高国家管理质量和效果、完善体制、加强党的统一领导、鼓励人民和企业一同参加、进一步提高技术创新和财政保障能力，维护国家网络空间安全等。（完）
范明政在会议上发表讲话时指出，网络安全形势日益复杂，并难以预测，影响到生活方方面面及世界各国的安全，越南也不例外。网络安全是全球性问题，因此需要全球性解决方案，这也是事关全民的问题，因此必须采取一个具有全民性的解决方案。
范明政表示，越南正在加快数字化转型。在此进程中，网络安全必须得到保障，助力党的主张与路线落到实处，从而保护国家和民族、企业和相关者的利益。
近段时间，指委会与有关部门认真履行职责，狠抓工作落实，维护健康网络环境。值得关注的是，在网络安全方面，越南在全球194个国家和地区中排名第25，在亚太地区排名第7，在东南亚地区排名第4。
范明政要求指委会成员尽快指导落实网络安全保障措施，以便适应世界当前政治局势及国家数字化转型进程。国家网络安全指导委员会、网络安全小组等有关机构充分发挥作用，及时处理新形势下亟待解决的问题。
范明政重申，要提高国家管理质量和效果、完善体制、加强党的统一领导、鼓励人民和企业一同参加、进一步提高技术创新和财政保障能力，维护国家网络空间安全等。（完）