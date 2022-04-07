Báo Ảnh Việt Nam

新闻

范平明总理：网络安全是全球性问题 因此需要全球性解决方案

4月7日，在政府驻地，越南政府总理、国家网络安全指导委员会主任范明政主持召开2022年国家网络安全指导委员会（以下简称为“指委会”）第一次会议。
4月7日，在政府驻地，越南政府总理、国家网络安全指导委员会主任范明政主持召开2022年国家网络安全指导委员会（以下简称为“指委会”）第一次会议。
 
范明政在会议上发表讲话时指出，网络安全形势日益复杂，并难以预测，影响到生活方方面面及世界各国的安全，越南也不例外。网络安全是全球性问题，因此需要全球性解决方案，这也是事关全民的问题，因此必须采取一个具有全民性的解决方案。

范明政表示，越南正在加快数字化转型。在此进程中，网络安全必须得到保障，助力党的主张与路线落到实处，从而保护国家和民族、企业和相关者的利益。

近段时间，指委会与有关部门认真履行职责，狠抓工作落实，维护健康网络环境。值得关注的是，在网络安全方面，越南在全球194个国家和地区中排名第25，在亚太地区排名第7，在东南亚地区排名第4。

范明政要求指委会成员尽快指导落实网络安全保障措施，以便适应世界当前政治局势及国家数字化转型进程。国家网络安全指导委员会、网络安全小组等有关机构充分发挥作用，及时处理新形势下亟待解决的问题。

范明政重申，要提高国家管理质量和效果、完善体制、加强党的统一领导、鼓励人民和企业一同参加、进一步提高技术创新和财政保障能力，维护国家网络空间安全等。（完）
 

更多>>

越南要求中国停止在东海的军事化行为

越南要求中国停止在东海的军事化行为

7日下午，在外交部例行记者会上提及中国将东海上部分岛礁完全军事化的信息时，外交部副发言人范秋姮强调，“越南拥有充足的法律依据和历史证据来证明越南对长沙和长沙两个群岛拥有主权并符合国际法以及越南对符合国际法和1982年《联合国海洋法公约》的海域拥有主权、主权权利和管辖权”。
更多

Top