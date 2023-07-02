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英媒高度评价越南教育体系
文章指出，尽管近年来越南经济快速增长，但越南人均GDP为3760美元，仍低于马来西亚、泰国等地区其他国家。然而，越南的教育质量可能没太多好抱怨的事。
文章称，越南学生在世界上最好的教育体系之一学习，这体现在他们在阅读、数学和科学国际评估中的出色表现。世界银行的最新数据显示，就综合学业成绩而言，越南学生的表现不仅比马来西亚和泰国的同龄学生高，而且比英国和加拿大等国家的学生强。
斯德哥尔摩经济学院的阿比吉特·辛格 (Abhijeet Singh) 在 2020 年进行的一项研究中，检查了埃塞俄比亚、印度、秘鲁和越南学生进行的相同测试的数据，结果显示，5-8 岁年龄段的越南儿童超过了其他国家的同龄学生。每增加一年级，越南学生的数学解题能力就会增加21个百分点，而印度学生的增幅为6个百分点。
文章评论道，与其他发展中国家不同，越南的学校随着时间的推移而不断改善。华盛顿全球发展中心的研究人员于 2022 年发表的一项研究显示，自 20 世纪 60 年代以来，87 个发展中国家中有 56 个国家的教育质量出现下滑之势。越南是为数不多逆势而上的国家之一。
文章表示，越南共产党十分重视教育事业。各省必须将 20% 的中央预算内资金用于教育事业。
这一切使越南教育事业取得了诸多成果。随着学校教育质量的改善，越南的经济也随之得到改善。
该文章还盛赞越南教师的素质，同时也指出了越南教育的短板。（完）