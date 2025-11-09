英国越南文化屋：为旅英越侨同胞开启寻根之旅

越通社驻英国记者报道，西贡莲花创始人兼负责人范氏清绒表示，该中心于2024年10月正式成立，肩负着新的使命与愿景，即成为曼彻斯特的越英文化屋，为旅英越侨同胞开启寻根之旅，同时向国际友人推广越南文化特色。

从一家纯越南风味餐厅转型为社区文化中心，“西贡莲花”以简约而富有越南传统韵味的设计展现出独特的文化魅力。这里陈设上面手绘着会安古镇、河内老城区、滨城市场、顺化长前桥等越南风景画的越南斗笠、会安龙灯，墙上挂着竹编藤制品并排列成越南地图形状；另外还设有会安古镇打卡角，以及雕刻着越南传统纹样的木制桌椅。

“西贡莲花”由此营造出一个充满意义的文化空间，不仅成为旅居曼彻斯特越南人社群的聚会之所，也吸引了英国友人及来自世界各地游客的关注。

范氏清绒曾是一名“全球公民”，代表越南青年出席由联合国于2006年10月在美国纽约举办的全球青年领袖峰会，并以“可持续发展目标发言人”的使命而获表彰。经过二十多年在英学习、生活与工作经历，她深刻体会到通过文化、传统与家庭将各代人与越南民族根源紧密连接的重要意义与必要性。

西贡莲花日前为越南癌症患者举办慈善募款音乐会——“Open Mic Charity Event”，吸引了30多位国际嘉宾参加，其中包括英国各政党的代表，表明当地政府对“西贡莲花”对社区所做出的贡献给予高度认可与大力支持。

此外，“西贡莲花”还通过传统菜肴与著名街头美食，向公众展示越南丰富多样、精致独特的饮食文化。该中心举办的传统灯笼制作体验，春卷、夏卷和粽子包制比赛也进一步传播了越南的传统文化形象与价值观，让国际友人更加深入地了解并喜爱越南文化。

除了传播文化的使命之外，范氏清绒还在“西贡莲花”举行青年一代生活技能、发展思维、情绪智力以及公众演讲能力培训活动。她说，“我想帮助他们对自己有信心，成为自信、有爱心的全球公民。”

由西贡莲花资助的“与我一起读书”（Reading With Me）倡议鼓励孩子们从小培养阅读习惯，从而发展批判性思维、同理心以及卓越的语言能力。

“西贡莲花”不仅是文化遗产的保护之地，更是一个培养年轻一代的中心。该中心为米德尔顿和曼彻斯特的青年提供奖学金及带薪实习机会，帮助他们发展生活技能、培养创造性思维和提升适应能力。定期开展的志愿服务项目不仅营造出充满善意与社区精神的氛围，也为参与者带来宝贵的体验与深刻的启发。

范氏清绒表示，西贡莲花是心怀感恩、慷慨大方且充满人情味之屋。每一场活动、每一个项目，都是彼此连接、相互分享与扶持的机会。这正是西贡莲花的心脏，也是她最珍视的精神。

“西贡莲花：越英文化之屋”正在续写一段关于民族自豪感、感恩之心与培育未来一代使命的故事。在社区的共同陪伴与支持之下，该中心将继续肩负着向全世界推广越南文化之美的使命。（完）