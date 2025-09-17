英国官员对越南的脱变印象深刻

越共中央政治局委员阮春胜在活动上发表讲话时回顾了自1945年9月2日胡志明主席宣读《独立宣言》，开启越南民族独立自由的新纪元以来的80年历程。经历无数艰难险阻，凭借民族的坚强意志、本领、智慧与奋发向上的渴望，越南已成为一个和平、稳定、经济充满活力、社会进步、文化底蕴深厚、人民生活水平不断提高的发展中国家，并成为近200个国家的朋友和可信赖的伙伴，是国际社会积极且负责任的成员。



阮春胜强调，在发展进程中，越南始终重视与英国的关系。外交关系建立50年和战略伙伴关系建立15年后，两国已成为平等互信的伙伴。政治、国防安全、经贸、教育等多个领域上的双边关系不断走深走实。尤其是，两国正在推动金融、高科技、能源转型和应对气候变化等新兴潜在领域合作关系发展，为实现可持续发展目标和解决全球性问题贡献力量。



他强调，在世界局势错综复杂的背景下，越南坚定奉行独立自主、致力于和平、国际关系多样化多边化的外交路线。这也是两国继续提升战略伙伴关系水平，深化政治互信，扩大关键领域上的务实合作，在联合国和多边机制框架内共同为和平解决地区和全球问题作出积极贡献的良机。



英国议会下院议长林赛·霍伊尔（Lindsay Hoyle）发表讲话。图自越通社

西玛·马尔霍特拉强调，越英战略伙伴关系正在强劲发展，贸易、教育、气候、绿色金融、数字化转型、国际金融中心建设、净零排放目标以及打击有组织犯罪和非法移民等领域上的合作关系取得了显著进展。她强调，英国愿与越南分享国际金融中心建设发展的专业知识和有效经验，把教育视为合作重点，同时推动在净零排放、数字化转型和绿色金融等将塑造两国共同未来的领域上合作关系向前发展。



英国议会下院议长林赛·霍伊尔（Lindsay Harvey Hoyle）在接受越通社驻英记者采访时表示，越南80年的发展历程是一段非凡的故事，从争取独立到实现令人瞩目的经济跨越式发展而不让任何人掉队。他将越南比作“亚洲之虎”，在新技术、制药、教育等多个领域上走在地区前列。



据林赛·霍伊尔评价，越英关系正呈现出良好发展态势并强调，越英战略伙伴关系建立15年历程不仅体现为合作，更是友谊、沟通以及对全球安全的共同责任。他表示，两国一向保持紧密合作，进行相互投资，贸易、教育和制药等领域合作仍有巨大潜力有待挖掘。



出席纪念活动的英国共产党党员、越南政治和历史研究学者基里尔·惠特克（Kyril Whittaker）表示，越南争取独立和经济发展的80年历程，是一个以人民为中心的故事。他举例指出，1945年由胡志明主席领导的政府发起的抗击饥荒、扫除文盲以及募捐黄金等运动，都是建设一个“民有、民治、民享”的国家的生动体现。在这一基础上，越南逐步建立起今天的国家，成为在诸多领域中表现突出的国家。越南的教育和医疗体系在世界上享有较高评价，而越南经济也被普遍预测在未来许多年将继续保持快速发展。（完）

