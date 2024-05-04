英国学者盛赞越南和世界各地解放运动的突破性胜利

值此奠边府大捷70周年之际，基里尔·惠特克接受越通社驻英国记者采访时强调，包括奠边府大捷在内的越南革命对全世界产生了深远影响，展示了人民反对殖民统治者和帝国主义争取和平和民族独立的解放力量。



英国学者指出奠边府取得历史性胜利的因素包括：越南共产党以人为本、准确把握时机的英明领导； 胡志明主席和武元甲大将的作用；越南人民军的作用；无产阶级国际精神。

越南人民军总参谋部研究作战计划。图自越通社

惠特克在评价党的领导作用时指出，越南共产党以马克思列宁主义为指导方针，正确看待革命运动，精心谋划，始终以人为本。越南共产党对国内外时代矛盾的正确分析和对国内革命运动的深刻认识，为越南人民胜利资本主义和帝国主义以及社会主义建设奠定了基础。



惠特克在谈及胡志明主席和武元甲大将在奠边府大捷和越南革命胜利中的作用时指出，两位杰出领导人不仅对越南革命做出贡献，而且对后来全球共产主义和民族解放运动的思想也有影响。胡志明主席是第一个根据越南国庆正确、完整、创造性地运用马克思列宁主义。杰出革命家胡志明的领导至今仍是越南共产党在革命道德、人民军、外交等诸多领域的指路明灯。惠特克强调，胡志明主席的英明领导是创造奠边府胜利和越南革命胜利的重要因素。英国学者盛赞武元甲大将是一位杰出的军事家，是世界历史上最优秀的军事将领和战术家之一。



惠特克强调，奠边府战役取得胜利归功于越南建立了一支真正为人民、由人民、为国家保护和建设事业而不惜牺牲性的军队。



此外，无产阶级国际精神也是奠边府胜利的一个因素。 惠特克列举了苏联和中国的帮助和援助，越南与老挝和柬埔寨党的人民的相互支持和帮助以及各国在抗法斗争中的努力等。（完）