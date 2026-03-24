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英国媒体赞誉越南：张开双臂欢迎游客的国度

当前，通过《泰晤士报》的认可和 BBC 的媒体剪影，越南展现出了一种弥足珍贵的特质：既敞开大门，又保留了内在的温情。对于游客而言，旅程结束后留下的往往不是照片，而是一种被真心接待的感觉。

近年来，随着“超负荷旅游”一词不再陌生，从欧洲到美洲纷纷爆发针对游客的抗议活动，世界开始重新审视游客的旅程——不仅关注他们的目的地，更关注他们受到的接待。在此背景下，越南成为充满活力的亮点。

根据英国历史悠久且具权威性的《泰晤士报》（The Telegraph）发布的“2026年依然热情接待游客的美丽国家”排名，越南位列第三。这一成绩并非依靠张扬的宣传活动，而是凭借其自然魅力和好客精神。去年，越南接待国际游客近 2200 万人次，并设定了今年将这一数字提升至 2500 万的目标。

越南的独特之处不仅在于其“拥有什么”，更在于其“待客之道”。从超凡脱俗的下龙湾到繁华热闹的胡志明市，旅游体验不再仅限于风景或美食，而是升华为一种亲近、真诚的感受，这正是许多著名目的地在人潮攒动中逐渐丧失的因素。

包括英国广播公司（BBC）在内的国际媒体在介绍仙泉文化旅游区时都难掩惊喜和兴趣。在亚洲普遍流行西方色彩主题公园的趋势下，仙泉文化区选择了一条独特路径：用自己的文化语言讲述越南故事。这里没有童话城堡或超级英雄，取而代之的是民间神话、佛教形象和独特的东方想象力。这不仅是一个公园，更是一种讲述故事的方式。越南文化并非静止于博物馆中，而是在日常生活中生机勃勃。

当前，通过《泰晤士报》的认可和BBC的媒体剪影，越南展现出了一种弥足珍贵的特质：既敞开大门，又保留了内在的温情。对于游客而言，旅程结束后留下的往往不是照片，而是一种被真心接待的感觉。（完）

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越泰建交50周年：越侨——连接友谊的持久纽带

越泰建交50周年：越侨——连接友谊的持久纽带

作为庆祝越南-泰国建交50周年活动之一，3月22日，越南驻泰国大使馆与旅居泰国越南人协会在乌隆他尼府联合举办题为"越裔泰国人的作用：越泰关系的持久桥梁"座谈会，意在共同回顾旅居泰国越南人的贡献，进一步加强两国日益美好的友好关系。
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