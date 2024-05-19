英国历史学家赞扬越南民族解放英雄的品质

约翰·卡洛指出，胡志明主席集爱国者、革命者、学者、诗人、政治家、理论家和伟大马克思主义者的品质于一身。所有这些品质融合在一起，造就了一位杰出的领袖。胡志明主席的突出美德是谦虚。 他并不以一个遥远的领袖的身份出现，而是属于人民，是人民的一部分。 这是越南全党全民团结一致的主线。



谈及胡志明主席对越南革命事业的贡献时，英国历史学家认为，胡志明主席始终以伟大而坚定的视野，走在民族解放和国家统一的道路上。尽管无法见证国家统一的那一天，但他明确指出国家走向独立、自由和繁荣的一个清晰的路线图。



在寻找救国之路的初期，胡志明主席是完全孤独的，当他独自一人站在法国共产党成立会议上，或者当他代表越南人民向国际联盟提出一个建议时，国家被殖民主义者分裂，但他并没有失去越南人民将获得自由和进步的视野。



卡洛先生指出，胡志明思想的伟大之处在于其适应性。胡志明思想并没有把马克思主义变成教条来崇拜。胡志明主席的才华在于，能够使马克思主义适用于越南。也正是胡志明思想的灵活性和适应性，帮助越南党和人民创造性地发展国家，在战争后重建国家，克服20世纪80年代末的巨大困难，在一个充满挑战的世界中存在并发展。革新事业是越南在国家建设和发展道路上创造性运用胡志明思想的体现。



卡洛表示，越南正在发生变化并在国际舞台上崭露头角。他相信，胡志明思想的创造性和灵活性，以及他的伟大奉献精神将继续成为照亮越南未来发展道路的火焰。（完）

越通社