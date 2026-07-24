新闻
英国专家：越南需聚焦全球科技价值链中具优势的环节
据胡国俊博士分析，现有的人力资源使越南能够发展软件服务、信息技术和无人机等相关领域。凭借年轻的软件工程师队伍、有竞争力的成本和良好的数学能力，越南正成为具有吸引力的外包目的地。FPT Software、VNG等企业已展现出走向国际市场的能力。这是一个不需要大量基础设施投资、而是充分利用现有劳动力的领域。此外，越南还有机会吸引电子设备、民用和商用无人机的组装基地。三星、LG、英特尔等集团已在此布局，可成为发展本土供应商生态系统的基础。
胡国俊博士还认为，通过合理吸引外商直接投资（FDI），越南可以参与半导体制造领域的若干合适环节。他认为，与其建设需要数百亿美元和漫长时间的先进半导体晶圆厂，越南应将目标锁定在芯片设计（无晶圆厂设计）、封装测试（OSAT——外包半导体组装和测试）和电路板生产等环节。位于胡志明市的英特尔组装与测试工厂就是这一方向的典型例证。
胡国俊博士还表示，越南可以考虑参与面向老年人的现代医疗服务。他指出，亚太地区的人口老龄化趋势正在创造对应用科技（远程医疗、辅助设备、AI诊断）的老年人照护服务的巨大需求。这是越南可以结合低成本优势与引进/合作技术，打造具有区域竞争力服务的领域。
凭借1亿人口的消费市场，越南在发展电商、金融科技、在线教育、智能物流等本土数字服务平台方面具有特殊优势。这既是解决就业的课题，也是内生创新的基础。
关于支持科技企业的机制，胡国俊博士认为，国家应发挥营造发展环境的作用，而非成为大型科技项目的主要投资者。他认为，公共资源应优先投入连接性基础设施（物流、带宽、电力）、改善法律环境和降低企业合规成本。这些是可持续吸引私人资本和FDI的因素。此外，公共资源还应集中于社会保障（经济冲击缓冲垫）和必要基础设施的启动资金，以确保当重点行业遭遇周期性困难时经济的韧性。
他还认为，若使用国家预算支持科技企业，应采用公开竞争性招标机制（不优先国企），按可验证的成果里程碑拨付资金（而非按详细计划），并要求最低比例的私人资本配套（以剔除只想享受补贴而不做真正投入的企业）。（完）