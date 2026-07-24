英国专家：越南需聚焦全球科技价值链中具优势的环节

在全球科技供应链日益碎片化的背景下，越南不应分散投资，而需聚焦于具有优势的环节。这是英国布里斯托大学高级讲师胡国俊博士近日在接受越通社驻伦敦记者采访时提出的看法。

据胡国俊博士分析，现有的人力资源使越南能够发展软件服务、信息技术和无人机等相关领域。凭借年轻的软件工程师队伍、有竞争力的成本和良好的数学能力，越南正成为具有吸引力的外包目的地。FPT Software、VNG等企业已展现出走向国际市场的能力。这是一个不需要大量基础设施投资、而是充分利用现有劳动力的领域。此外，越南还有机会吸引电子设备、民用和商用无人机的组装基地。三星、LG、英特尔等集团已在此布局，可成为发展本土供应商生态系统的基础。

胡国俊博士还认为，通过合理吸引外商直接投资（FDI），越南可以参与半导体制造领域的若干合适环节。他认为，与其建设需要数百亿美元和漫长时间的先进半导体晶圆厂，越南应将目标锁定在芯片设计（无晶圆厂设计）、封装测试（OSAT——外包半导体组装和测试）和电路板生产等环节。位于胡志明市的英特尔组装与测试工厂就是这一方向的典型例证。

胡国俊博士还表示，越南可以考虑参与面向老年人的现代医疗服务。他指出，亚太地区的人口老龄化趋势正在创造对应用科技（远程医疗、辅助设备、AI诊断）的老年人照护服务的巨大需求。这是越南可以结合低成本优势与引进/合作技术，打造具有区域竞争力服务的领域。

凭借1亿人口的消费市场，越南在发展电商、金融科技、在线教育、智能物流等本土数字服务平台方面具有特殊优势。这既是解决就业的课题，也是内生创新的基础。

关于支持科技企业的机制，胡国俊博士认为，国家应发挥营造发展环境的作用，而非成为大型科技项目的主要投资者。他认为，公共资源应优先投入连接性基础设施（物流、带宽、电力）、改善法律环境和降低企业合规成本。这些是可持续吸引私人资本和FDI的因素。此外，公共资源还应集中于社会保障（经济冲击缓冲垫）和必要基础设施的启动资金，以确保当重点行业遭遇周期性困难时经济的韧性。

他还认为，若使用国家预算支持科技企业，应采用公开竞争性招标机制（不优先国企），按可验证的成果里程碑拨付资金（而非按详细计划），并要求最低比例的私人资本配套（以剔除只想享受补贴而不做真正投入的企业）。（完）