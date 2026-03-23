苏林：越共十四届二中全会聚焦多项基础性重大议题

越南共产党第十四届中央委员会第二次会议3月23日上午在河内开幕。本次全会将审议、讨论并决定多项具有基础性、战略意义的重大议题，直接关系党的十四大决议的贯彻落实，关系党的领导能力、执政能力和战斗力，关系整个政治体系的运行效能，以及国家2026—2031年阶段及今后的快速可持续发展进程。



越共中央总书记苏林主持会议并致开幕词，国会主席陈青敏主持开幕式。



苏林在开幕讲话中强调，本次会议所讨论并作出决定的各项内容，是将党的决议落到实处的 “法律走廊”“运行规则”、“纪律原则”和“行动准则” ，为实现国家两个百年奋斗目标奠定坚实基础。他指出，会议议题涉及范围广、难度大，但都是必须立即推进、刻不容缓的工作。



会议场景 图自越通社

根据议程，会议将审议第十四届中央委员会全任期工作计划；中央委员会、政治局、书记处工作条例；党的章程实施规定；关于检查、监督和党的纪律工作的规定；中央检查委员会工作条例；党内政治思想工作规定；总结中央关于检查监督以及反腐败、反浪费、反消极的一系列重要决议；审议2026—2031年任期国家机关领导人事工作；并就2026—2031年五年经济社会发展计划、国家财政计划、中期公共投资计划等重大事项提出意见。



苏林指出，本次会议是为整个任期运行奠基的重要会议。各项规章制度是组织的 “结构” ，是权力运行的 “脉络” ，是坚持原则的 “标尺” ，是权力监督的 “机制” ，也是发扬民主的同时严明纪律的重要 “工具” 。必须紧密对照党章、宪法及建设社会主义法治国家、全面从严治党的要求，紧密联系生动的实践。



他强调，必须深刻贯彻创新党的领导方式的精神。党是国家和社会的领导力量，其领导是绝对的、直接的、全面的。必须不断创新领导方式，使领导更加精准、科学和高效，增强党的执政能力、组织实施能力、战斗力以及在新时代的威信和地位。



苏林要求准确 “定位” 党内检查监督、纪律以及反腐败、反浪费、反消极工作的作用。这不仅是 “内部治理” 的问题，更是关系党的生死存亡的关键，是巩固人民信任、维护全党纪律和统一、确保正确路线贯彻执行、权力有效监督以及干部常态化锻炼和筛选的前提条件。



他指出，必须把党的建设与国家发展和提高人民生活水平紧密结合起来。中央的一切制度、主张和决策都应指向一个目标：使党更强大，从而推动国家更快、更可持续发展；使国家机器更加完善，更好服务人民；使干部更加廉洁坚定，增强人民信任；使运行机制更加清晰，增强地方主动性；使资源更加畅通，推动经济更快增长；为实现2030年和2045年目标奠定更加坚实基础。



关于2026—2031年五年经济社会发展计划、国家财政计划和中期公共投资计划，苏林要求以战略思维加以审议，以增强战略自主、激发发展动能，应对复杂多变的国际环境。



苏林强调，越共十四大已明确国家发展方向，本次中央会议的责任就是将大会的精神、愿景和决心转化为运行机制、组织框架、行动准则以及贯穿整个任期的实际执政能力。（完）