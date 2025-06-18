苏林：胡志明市迈向东南亚"国际超级都市"目标

6月18日上午，苏林率中央工作代表团与胡志明市市委常委会、巴地—头顿省省委常委会和平阳省省委常委会举行工作会议，听取关于近期中央决议落实、组织机构整合、国防安全、经济增长及民生保障等工作汇报。



构建"金融—工业—港口"一体化超级都市



苏林高度肯定胡志明市、巴地—头顿省和平阳省党委、政府和人民取得的重要成果。



他强调，将三地整合发展是越南城市发展的战略性转折点，意味着发展空间的重构，实现全国最具活力的三大经济极融合，打造集金融、工业和港口于一体的超级都市。



"新胡志明市"将建设成为东南亚"国际超级都市"——不仅经济实力卓越，且在文化、艺术、体育、娱乐与现代生活方式等方面具有代表性的智慧型、绿色创新城市。其定位是区域性金融、商业、物流、高科技工业和海洋旅游中心，以数字技术、绿色经济为基础，实现环境可持续、社会和谐、开放文明，融合亚洲及全球先进价值观，吸引人才、"创意阶层"和企业家集聚，成为创业创新热土。



苏林要求明确2035—2045年发展目标：人均收入达到亚洲或全球何种水平？创新能力位居哪一梯队？



苏林认为，需建立新型治理模式，比省级政权更有力，比区域级更灵活，具备引领三极超级都市治理的能力。新设的胡志明市应体现创新、透明、高效特征，全面应用数字化转型，建设智能化治理系统。新胡志明市需构建智能、现代、一体化的治理体系，全面推进政府管理、经济社会运行、基础设施和公共服务等各领域的数字化转型，切实提升服务全域居民和企业的能力。



新胡志明市必须大力推进经济结构重组，革新增长模式，发展知识型、创新型经济，提升附加值和全球竞争力。



苏林强调，必须加快经济结构调整，发展高附加值、高竞争力的知识型、创意型经济。重点包括：建设守添国际金融中心；打造胡志明市—以安—顺安—土龙木—边葛—富美—巴地头顿智慧城市群；构建东部创新都市区至以安、边葛、富美、巴地头顿的创新走廊；发展盖梅—施威—芹椰智能港口物流集群；建设头顿—芹椰高端生态旅游度假中心。



绘制现代化大都市新蓝图



苏林要求重构区域发展空间，建立多极—融合—超级互联模式，突破传统城市格局。新胡志明市将形成多中心结构的区域性城市生态系统，各发展极（守添、守德、以安等）按经济—功能—价值链有机衔接。



苏林提议加强科技创新生态系统与民营经济建设。胡志明市应充分发挥年轻人口、活跃企业、高校及研究院等优势，率先落实改革要求。

发展必须坚持"以人为本"，统筹经济增长与社会进步、公平、生活质量提升。要大力投资医疗、教育、公共健康等领域，完善社会保障体系，缩小发展差距。



苏林强调，要整合各地现有良好政策，在促进人力资源发展的同时保障社会治安和国防安全。发展政策应体现繁荣不仅是经济增长，更是建设安全、公平、幸福社会的能力。



苏林强调，"新胡志明市"党部要成为团结奋进的核心、为民服务的标杆，以强大的领导力推动这座大都市实现国内领先、全球突破的发展目标。这座城市必将以其鲜明的改革精神、务实作风和远大追求，铸就独特品格，真正成为无愧于以拥有崇高声誉的“胡志明”命名的现代化大都市。（完）