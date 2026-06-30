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苏林：必须从灾害应对转向灾害风险管理
在听取会议报告和相关意见后，苏林表示，在全国提出高增长要求的背景下，防灾减灾不是发展的边缘任务，而是保障快速、可持续发展的条件。因此，防灾减灾必须纳入发展调控、公共投资、生产经营、招商引资、民生保障和人民生活的整体框架中。
总体精神是必须从被动应对转向主动管理风险，从事后处理转向早防远防，从季节性指导转向常态化准备，从主要依靠经验的做法转向基于数据、科技、法律、规划纪律和一把手责任的做法。
苏林指出，自然灾害日益异常，对人员、财产和发展基础造成的损失越来越大，因此绝不能对任何情景掉以轻心。预防必须先行一步，必须与增长和可持续发展目标直接挂钩。以基层为基础，但必须重新组织基层能力以适应新实际。纪律、规矩和一把手责任必须放在首位。
关于从现在到2026年底的重点任务，苏林建议，全面核查和更新2026年自然灾害情景预案，预案必须贴合各区域、各地方实际。乡级必须掌握辖区内每一户家庭的情况，任何薄弱工程必须有即时处理方案。
苏林要求主动应对2026-2027年旱季干旱、缺水和咸潮入侵。各地方必须将防灾减灾纳入2026年增长计划中。
苏林强调，要重新组织“四个就地”方针以适应实际情况。当情况超出基层能力时，必须有省级机动力量、军队和公安支援。
苏林还要求提高预报预警质量，严抓规划、建设、资源和环境纪律。凡是管理松懈、放任违法行为长期存在，以致灾害发生时造成损失的，必须追究一把手责任。
苏林责成政府党委指导细化会议结论，形成从现在到2026年底的行动计划；明确各部委责任、完成时限、保障资源和检查督促机制。各省市必须对其辖区负直接责任。
对于2026-2030年任务，苏林指出，需确定这是从灾害应对转向灾害风险管理的关键阶段。首先必须完善法律体系。抓紧制定并组织实施《2026-2030年国家防灾减灾计划》，所有规划和投资项目必须考虑到自然灾害和气候变化。
苏林强调，从现在到2026年底，要求做到不麻痹、不被动，人民安全第一，保障生产、基础设施，巩固基层，有效调动资源，强化责任。以人民安全为最高衡量标准，以实际成效为评价标准，决心保护发展成果，维护国家稳定。（完）