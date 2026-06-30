苏林：必须从灾害应对转向灾害风险管理

在听取会议报告和相关意见后，苏林表示，在全国提出高增长要求的背景下，防灾减灾不是发展的边缘任务，而是保障快速、可持续发展的条件。因此，防灾减灾必须纳入发展调控、公共投资、生产经营、招商引资、民生保障和人民生活的整体框架中。



总体精神是必须从被动应对转向主动管理风险，从事后处理转向早防远防，从季节性指导转向常态化准备，从主要依靠经验的做法转向基于数据、科技、法律、规划纪律和一把手责任的做法。



苏林指出，自然灾害日益异常，对人员、财产和发展基础造成的损失越来越大，因此绝不能对任何情景掉以轻心。预防必须先行一步，必须与增长和可持续发展目标直接挂钩。以基层为基础，但必须重新组织基层能力以适应新实际。纪律、规矩和一把手责任必须放在首位。



关于从现在到2026年底的重点任务，苏林建议，全面核查和更新2026年自然灾害情景预案，预案必须贴合各区域、各地方实际。乡级必须掌握辖区内每一户家庭的情况，任何薄弱工程必须有即时处理方案。

越共中央总书记、国家主席苏林就自然灾害和气候变化防控工作主持召开与政府及各机关党委会议。图自越通社

苏林要求主动应对2026-2027年旱季干旱、缺水和咸潮入侵。各地方必须将防灾减灾纳入2026年增长计划中。



苏林强调，要重新组织“四个就地”方针以适应实际情况。当情况超出基层能力时，必须有省级机动力量、军队和公安支援。



苏林还要求提高预报预警质量，严抓规划、建设、资源和环境纪律。凡是管理松懈、放任违法行为长期存在，以致灾害发生时造成损失的，必须追究一把手责任。



苏林责成政府党委指导细化会议结论，形成从现在到2026年底的行动计划；明确各部委责任、完成时限、保障资源和检查督促机制。各省市必须对其辖区负直接责任。



对于2026-2030年任务，苏林指出，需确定这是从灾害应对转向灾害风险管理的关键阶段。首先必须完善法律体系。抓紧制定并组织实施《2026-2030年国家防灾减灾计划》，所有规划和投资项目必须考虑到自然灾害和气候变化。



苏林强调，从现在到2026年底，要求做到不麻痹、不被动，人民安全第一，保障生产、基础设施，巩固基层，有效调动资源，强化责任。以人民安全为最高衡量标准，以实际成效为评价标准，决心保护发展成果，维护国家稳定。（完）