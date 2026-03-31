苏林：在国家安保中杜绝战略被动和突发状况

越共中央总书记苏林在中央公安党委常委会会议上发表指导讲话 图自越通社

3月31日上午，越共中央总书记苏林在中央公安党委常委会会议上发表指导讲话时要求，在新形势下切实有效落实国家安全保护任务，强调必须坚持“在任何情况下都不能让国家在战略上陷入被动和措手不及”的原则。



苏林要求中央公安党委和公安部统一认识新阶段保护党、保护制度和维护国家利益的要求，同时强调，人民公安力量要继续发挥骨干和主力军作用，落实各项战略主张，为实现两位数经济增长目标奠定基础。



关于下一阶段重点任务，苏林指出，要着力建设秩序良好、纪律严明、安全稳定的社会；大力推进人民公安力量革命化、正规化、精锐化、现代化建设，将纪律、责任和职业道德摆在首位。同时，要制定明确路线图，力争在2030年前基本实现力量现代化；于2026年有效运行三级公安体制，确保运转务实、高效。



公安部部长梁三光 图自越通社

此前，公安部部长梁三光大将在会议开幕式上表示，2026年第一季度，世界和地区形势快速复杂变化，直接影响国家安全和利益。本次会议旨在总结评估各项工作，并提出2026年第二季度重点任务和解决方案



会议还指出，2026年第一季度，人民公安力量取得多项重要成果，为维护政治稳定和社会治安秩序作出了积极贡献。



国家主席梁强、政府总理范明政、国会主席陈青敏等党和国家领导人，以及多位政治局委员、中央书记处书记和中央各部门、部委负责人出席并指导会议。



会议结束时，梁三光表示，中央公安党委和公安部领导深刻认识到，在新的革命阶段，肩负着维护党的领导、维护社会主义制度和保障国家安全的光荣而重大责任，同时也清醒把握人民公安力量在贯彻落实党的战略主张中的主攻和骨干作用，为实现两位数经济增长目标奠定基础，致力于建设秩序井然、纪律严明、安全健康的社会环境，切实维护人民安宁生活，增进人民幸福。（完）