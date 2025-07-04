新闻
苏林：及时解决新组织机构运行中的困难和障碍
据会议报告，从2025年6月20日至30日两级地方政府组织模式试运行的结果显示，省市各机关和地方积极主动按照中央及本省市的指示部署开展工作。试运行工作覆盖了大多数乡级行政单位，并取得了积极成果。
自2025年7月1日正式运行两级地方行政模式，标志着一个新的发展阶段的开始，目标是精简高效、贴近群众、更好地服务人民。各地同步采取多项措施以确保新体制有效、稳定运行，如安排交通工具接送干部在新省市行政区域内不同办公地之间通勤；对乡级干部开展专业培训，尤其是电子政务技能培训；安排经验丰富的干部直接指导新接任干部等。
各地初步报告显示，两级行政模式基本顺畅、稳定运行，行政审批流程迅速无中断。乡级新体制的正式运行初见成效，基层干部展现出更高的责任感和决心，致力于推动地方和国家的发展。
近期舆论普遍认为，此次行政区划调整不仅是地理或组织结构的变化，更深层次的是思维方式、行政能力、责任意识和职业道德的提升。绝大多数干部、职工表现出积极学习的态度，不断提升业务水平和工作技能，尽心尽力完成职责。
苏林总书记在会议上要求，各省市党委常委会要继续加强对两级（省、乡）职责范围内所有工作的领导和指挥，确保工作顺畅、无延误、不遗漏，始终坚持“更好服务人民和企业”的目标。 苏林强调，要加强监督检查，全面掌握情况，及时解决基层新组织机构运行中遇到的困难与障碍。
各省市党委要继续做好政治思想教育工作，落实好提前离岗退休人员的相关待遇保障；加强宣传和引导，帮助群众了解新规定、新地点及新工作方式，增强群众对两级行政体制的理解与支持。
关于第18号决议从2024年11月至2025年7月的实施情况报告草案，苏林要求强调这一成效体现了全党全军全国人民的团结努力，体现了人民群众的支持与响应；同时要处理好社会保障政策，推动国家经济发展，实现其他政治任务目标。（完）