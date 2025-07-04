苏林：及时解决新组织机构运行中的困难和障碍

据会议报告，从2025年6月20日至30日两级地方政府组织模式试运行的结果显示，省市各机关和地方积极主动按照中央及本省市的指示部署开展工作。试运行工作覆盖了大多数乡级行政单位，并取得了积极成果。



自2025年7月1日正式运行两级地方行政模式，标志着一个新的发展阶段的开始，目标是精简高效、贴近群众、更好地服务人民。各地同步采取多项措施以确保新体制有效、稳定运行，如安排交通工具接送干部在新省市行政区域内不同办公地之间通勤；对乡级干部开展专业培训，尤其是电子政务技能培训；安排经验丰富的干部直接指导新接任干部等。



各地初步报告显示，两级行政模式基本顺畅、稳定运行，行政审批流程迅速无中断。乡级新体制的正式运行初见成效，基层干部展现出更高的责任感和决心，致力于推动地方和国家的发展。



越共中央政治局、中央书记处就中央和政治局关于组织机构和行政单位重组的决议和结论执行情况进行讨论。图自越通社

近期舆论普遍认为，此次行政区划调整不仅是地理或组织结构的变化，更深层次的是思维方式、行政能力、责任意识和职业道德的提升。绝大多数干部、职工表现出积极学习的态度，不断提升业务水平和工作技能，尽心尽力完成职责。



苏林总书记在会议上要求，各省市党委常委会要继续加强对两级（省、乡）职责范围内所有工作的领导和指挥，确保工作顺畅、无延误、不遗漏，始终坚持“更好服务人民和企业”的目标。 苏林强调，要加强监督检查，全面掌握情况，及时解决基层新组织机构运行中遇到的困难与障碍。



各省市党委要继续做好政治思想教育工作，落实好提前离岗退休人员的相关待遇保障；加强宣传和引导，帮助群众了解新规定、新地点及新工作方式，增强群众对两级行政体制的理解与支持。



关于第18号决议从2024年11月至2025年7月的实施情况报告草案，苏林要求强调这一成效体现了全党全军全国人民的团结努力，体现了人民群众的支持与响应；同时要处理好社会保障政策，推动国家经济发展，实现其他政治任务目标。（完）