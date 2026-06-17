苏林：充分发挥退伍军人在国家发展事业中的重要作用

来自全国各地的456名正式代表出席大会，代表全国300多万名退伍军人协会会员的意志和愿望。



越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林出席大会并发表重要讲话。



苏林表示，过去一个任期内，尽管地区和国际形势复杂多变，越南退伍军人协会仍坚定不移克服各种困难，继续发挥政治社会组织的重要作用，成为党、国家和人民值得信赖的依靠力量。



苏林代表党和国家领导人，对协会各级组织、广大会员和退役军人取得的成绩表示祝贺。同时指出，部分基层协会工作发展不够均衡，思想动态和社会舆情掌握有时不够及时，社会监督和反映民意工作质量仍有提升空间，数字化转型进程有待加快。



苏林强调，越南正迈入新的发展阶段，对各项工作提出更高要求。退伍军人协会应进一步创新工作内容和方式，提高组织建设质量，适应地方两级政府管理模式和数字化转型要求，更好服务国家治理和国防建设事业。

苏林建议大会深入讨论并提出各项措施，全面加强协会建设，切实发挥协会作为党、国家和人民可靠政治社会组织的重要作用。



苏林指出，协会应更加积极参与党建和政治体系建设，为制定和完善政策建言献策，加强对党员干部的监督，积极参与反腐败、反浪费和反消极现象工作，切实提高社会监督和社会评议工作的实效性。



同时，协会要继续关心退伍军人和退役军人的物质与精神生活，维护其合法权益，充分发挥退伍军人在经济社会发展以及国防安全事业中的作用。



苏林强调，要把基层作为工作重点，把数字化转型作为重要突破口，进一步加强革命传统教育，特别是面向青年一代；加强退役军人团结联络工作，扩大民间外交活动，并积极参与完善有关退伍军人的政策和法律体系。



为更好完成新时期各项任务，苏林建议各级党委、政府、祖国阵线及有关部门继续加强领导指导和协调工作，为协会有效开展活动创造有利条件；重视基层协会干部队伍建设，完善相关政策法规，及时落实退伍军人政策和保护退伍军人的合法权益。



苏林表示，党、国家和人民始终高度重视退伍军人协会，相信协会将继续发扬优良传统，秉持团结、模范和创新精神，圆满完成各项任务，为实现国家发展目标和维护祖国稳定作出积极贡献。



苏林代表党和国家向越南退伍军人协会授予胡志明勋章。图自越通社

大会期间，苏林代表党和国家向越南退伍军人协会授予胡志明勋章，以表彰协会为党和民族革命事业作出的重大贡献。（完）