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苏林：充分、深入认识越共中央政治局第57号决议

4月1日，越共中央政治局、书记处在党中央总部召开会议，听取了关于实现科技、创新、数字化转型突破发展专题知识更新报告，并就完善该专题提出意见。

4月1日，越共中央政治局、书记处在党中央总部召开会议，听取了关于实现科技、创新、数字化转型突破发展专题知识更新报告，并就完善该专题提出意见。

越共中央总书记苏林主持会议。与会者包括中央政治局委员、政府总理范明政，中央政治局委员、国会主席陈青敏，以及其他政治局委员、书记处委员。

在听取关于实现科技、创新、数字化转型突破发展的专题报告后，苏林表示，此次会议是党中央政治局、书记处工作计划的一部分。这是一项具体行动，彰显党和国家领导层落实越共中央政治局2024年12月22日发布的关于实现科技、创新和国家数字化转型突破发展第57号决议（57-NQ/TW）的最高决心。为了领导、指导和成功实施该决议，各位政治局委员和书记处委员必须在这一新兴、复杂且不断变化的领域率先掌握相关最新知识。

苏林指出，科技发展、创新和数字化转型是国家发展的必然选择，也是唯一一条能够推动国家发展、提高人民生活水平的道路。未来必须大力推进，以实现两个最高目标：一是更好地治理社会，二是推动生产、提高劳动生产率。然而，长期以来，数字化转型主要应用于社会治理，其在生产过程中的应用未能得到应有的关注。事实上，民营企业在这一领域的探索十分敏锐，部署灵活高效，为提升企业管理能力、数据管理、提高生产率和产品质量做出了贡献。因此，必须紧密结合实际，扩大应用模式。

苏林要求政府吸收中央政治局和书记处各位同志的意见，进一步完善关于实现科技、创新和数字化转型突破发展的专题报告，为按照计划召开的越共十三届十一中全会提供依据。其中，报告需要重点更新全球科技、数字化转型和创新的最新趋势，同时明确具体问题和实施方案，以克服不足，确保在认识和行动上达成统一，从而形成整个政治体系的合力。（完）

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推动越比在教育培训与科学研究领域的合作

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4月1日，在比利时国王和王后对越南进行国事访问期间，比利时各位部长、省长以及比利时多所大学和研究机构代表团前往河内国家大学进行访问。值此机会，河内国家大学与比利时瓦隆-布鲁塞尔驻越代表团、鲁汶大学（KU Leuven）及布鲁塞尔自由大学（VUB）联合举办了一系列学术交流与合作对接活动。
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