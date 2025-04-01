苏林：充分、深入认识越共中央政治局第57号决议

4月1日，越共中央政治局、书记处在党中央总部召开会议，听取了关于实现科技、创新、数字化转型突破发展专题知识更新报告，并就完善该专题提出意见。



越共中央总书记苏林主持会议。与会者包括中央政治局委员、政府总理范明政，中央政治局委员、国会主席陈青敏，以及其他政治局委员、书记处委员。



在听取关于实现科技、创新、数字化转型突破发展的专题报告后，苏林表示，此次会议是党中央政治局、书记处工作计划的一部分。这是一项具体行动，彰显党和国家领导层落实越共中央政治局2024年12月22日发布的关于实现科技、创新和国家数字化转型突破发展第57号决议（57-NQ/TW）的最高决心。为了领导、指导和成功实施该决议，各位政治局委员和书记处委员必须在这一新兴、复杂且不断变化的领域率先掌握相关最新知识。

苏林指出，科技发展、创新和数字化转型是国家发展的必然选择，也是唯一一条能够推动国家发展、提高人民生活水平的道路。未来必须大力推进，以实现两个最高目标：一是更好地治理社会，二是推动生产、提高劳动生产率。然而，长期以来，数字化转型主要应用于社会治理，其在生产过程中的应用未能得到应有的关注。事实上，民营企业在这一领域的探索十分敏锐，部署灵活高效，为提升企业管理能力、数据管理、提高生产率和产品质量做出了贡献。因此，必须紧密结合实际，扩大应用模式。



苏林要求政府吸收中央政治局和书记处各位同志的意见，进一步完善关于实现科技、创新和数字化转型突破发展的专题报告，为按照计划召开的越共十三届十一中全会提供依据。其中，报告需要重点更新全球科技、数字化转型和创新的最新趋势，同时明确具体问题和实施方案，以克服不足，确保在认识和行动上达成统一，从而形成整个政治体系的合力。（完）