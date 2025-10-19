苏林访问芬兰：加深两国良好传统友谊

应芬兰共和国总统亚历山大·斯图布（Alexander Stubb）的邀请，越南共产党中央委员会总书记苏林偕夫人及越南高级代表团将于2025年10月20日至22日对芬兰共和国进行正式访问。这是越芬两国1973年建交以来越共中央总书记首次对芬兰进行访问，体现了越南对两国传统和多方面合作关系的重视，同时为两国战略合作开辟了新空间。



五十多年友好关系不断发展



越南与芬兰于1973年1月25日建立外交关系。五十多年来，芬兰始终是越南的可靠朋友，积极支持越南争取民族独立和国家统一的事业以及当今国家建设与发展事业。两国传统友谊与合作关系不断巩固并积极发展，涵盖政治外交、贸易、发展合作和教育培训等多个领域。



双方各级代表团互访与接触频繁。近年来，越共中央总书记、国家主席苏林于2024年9月在纽约会见芬兰总统亚历山大·斯图布；越南政府副总理陈红河及外交部副部长黎氏秋姮于2024至2025年访问芬兰；芬兰议会议长尤西·哈拉阿霍于2024年3月访问越南等。

两国目前维持外交部副部长级政治磋商机制，并在联合国及东盟—欧盟等多边框架下有效合作并互相支持。芬兰将越南视为其加强与东南亚地区合作的重要门户。双方在许多国际问题上有着共同的看法。芬兰支持越南的外交政策，为地区和平稳定作出贡献，支持地区自由贸易。



经济、贸易和投资是越南与芬兰关系的优先合作领域。两国双边贸易额保持稳定增长，2024年达4.22亿美元，2025年前7月达2.16亿美元。



目前，芬兰在越南共有37个投资项目，投资总额达5080万美元。越南在芬兰共有10个投资项目，投资总额达113.5万美元。诺基亚（Nokia）、维萨拉（Vaisala）、维美德（Valmet）、通力（KONE）等多家芬兰大型企业在越南有效运营，为促进数字化转型、绿色发展和创新作出积极贡献。越南已成为芬兰在东南亚的主要贸易伙伴，也是芬兰在亚洲四个优先合作国之一。



五十多年来，芬兰向越南提供了约3.4亿美元的无偿援助资金，集中于供排水、减贫、应对气候变化和林业等领域。



多年来，两国还签署多项合作文件，包括《农业合作备忘录》（2022年）、越南—芬兰改革创新伙伴计划（IPP）（2008年）以及VNPT与芬兰诺基亚集团签署关于5G网络、港口和智慧机场的合作协议（2022年）等，加大两国在农业、科技和创新的合作力度。



教育培训合作取得良好进展，双方签署了有关教育领域的多项合作备忘录。目前，越南约有20所高校与芬兰伙伴开展积极合作，逾2500名越南留学生在芬兰学习经济、信息技术和旅游等专业。



2025年，双方签署关于专家、技术员工和季节工人赴芬兰工作的合作谅解备忘录。约1.6万名旅芬越南人也成为促进两国友好关系的重要桥梁。

苏林总书记访问芬兰的亮点



苏林总书记此次访问芬兰是重要里程碑，充分体现了越南对两国传统友谊和多方面合作关系的重视，同时体现出越芬关系的深度、战略性和全面性。



此访期间，苏林将同芬兰领导人举行会谈与会见，就未来合作方向交换意见，并见证双方若干重要合作文件签字仪式。



除政治外交活动外，苏林将与芬兰大型企业代表会面，并参观部分与越南建立合作关系的经济和教育机构，以推动两国在经济、科技、教育及创新等领域的对接。



此外，苏林总书记与旅居芬兰越南人和芬兰朋友会面，出席各项文化交流活动。



此次访问不仅将进一步深化越芬传统友好关系，而且为两国在循环经济，信息和电信技术、高科技开发、能力建设和转让，国防安全，海上合作，海洋科学经济，资源管理和可持续发展等领域的合作注入动力。



越南驻芬兰大使范氏清平强调，此次访问有望开启越芬合作的新阶段，符合越南奋发图强新纪元的要求，体现两国人民共同追求的合作、创新与共享精神。（完）