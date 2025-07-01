苏林视察河内市两级地方政府运行情况

陪同苏林总书记的有越共中央政治局委员、书记处书记同志：中央组织部部长黎明兴，中央检查委员会主任阮维玉；中央政治局委员同志：河内市委书记裴氏明怀，公安部部长梁三光大将，中央书记处书记、中央办公厅主任黎怀中等。



苏林实地检查了各地基层基础设施情况及民众和企业办理行政手续的线上办公环境运行情况。初步评估显示，新组建的行政单位运行连续通畅，群众的各项手续都能高效处理。



苏林强调，国家正步入一个新的发展时代，对革新组织机构、领导方式及提升从中央到基层整个政治体系的运作效能提出了更高要求。优化精简国家机器的组织机构和调整行政区划，是越南党和国家的一项重大战略性主张，体现了在建设精简、高效、贴近群众、更好地服务人民的行政体系上的巨大政治决心。



越共中央总书记苏林亲切慰问正在福盛乡公共行政中心办理手续的群众。图自越通社

苏林要求行政干部队伍继续保持连续稳定的工作节奏，不让工作中断；行政服务中心必须确保运作通畅。



在与福盛乡政府举行工作会谈时，苏林指出，福盛乡位于首都河内北部，具有重要的地理位置，是连接内排国际机场与北部各省的门户。苏林评价，首个工作日，新的乡级政府基本运作良好，并建议当地政府今后要进一步做好技术设备准备工作，确保工作无缝衔接，坚持以最好地服务人民为宗旨。



西湖坊毗邻多条重要交通干道，靠近首都中心区，便于与城市的服务、经济、行政发展区域对接。苏林指出，西湖坊政府要主动科学规划行动计划，做到有重点、有步骤、有路线图。每项任务都要明确牵头机关、协作单位、责任人、实施进度及成果评估标准。



苏林强调，凭借首都河内千年文献与英雄传统，依靠首都党委、政府和人民的团结、智慧、进取和活力，西湖坊必将不断革新管理模式，提升基层政府质量，建设更加现代、专业的行政体系，更好服务于人民群众。（完）