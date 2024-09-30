苏林蒙古国之行：越蒙建交70周年之际的重要访问

越南与蒙古友好关系源远流长。两国于1954年11月17日建立外交关系。蒙古国是最早与越南建立外交关系的国家之一，越南是蒙古国在东南亚第一个建交的国家。



70年来，越蒙友好合作关系历经时间考验，持续稳定发展，保持着相互理解和互信。



近年来，两国各领域合作关系强劲发展。各级代表团互访频繁。经济合作方面，2008年两国双边贸易额超过600万美元，2023年超过1.2亿美元，2024年前7个月达到6550万美元，双方经贸合作仍有很大的发展空间。两国政府间经贸科技委员会会议定期举行，目前召开了18次会议。



两国在文化、旅游、教育和人文交流等领域的合作取得了积极进展，特别是2023年11月，两国签署了持普通护照公民免签协议。据蒙古驻越南大使馆二等秘书加尔巴（Galbaa Davkharbayar）介绍，2002年，有1500名越南游客访问蒙古，到2023年蒙古接待的越南游客增加到2000多人。2022年，有超过2000名蒙古游客来到越南，到2023年越南接待蒙古游客增加到15000多人。



越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社

蒙古国驻越南特命全权大使吉吉·谢里贾夫（Jigiee Sereejav）表示，越南是该国在东盟地区的重要合作伙伴和蒙古国的“第三邻国”，今后两国合作关系将持续强劲发展。



来自越南社会科学翰林院东北亚研究所的范鸿泰博士表示，两国传统友谊来自相互支持的合作关系，这一关系帮助两国发挥各自优势，保障国家安全，促进区域稳定。



范鸿泰指出，由于两国利益相同、文化相似，双边关系发展前景非常广阔。蒙古国的“第三邻国”政策也为越蒙关系进一步发展带来机遇。



越南政府副总理兼外交部长裴青山表示，访问蒙古期间，苏林总书记、国家主席将与蒙古高层领导人共同探讨进一步增进两国政治互信、加强各领域合作的大方向和重要举措。



凭借苏林蒙古国之行的巨大意义，相信越蒙关系将持续向前发展并取得丰硕成果。（完）