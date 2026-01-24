新闻
苏林总书记：革新思维，擘画2045年发展愿景
国际新闻发布会现场。图自越通社
构建适合的发展模式
苏林强调，越共十四大的新亮点，是在选择性继承4000多年建国卫国历史经验、近100年越南共产党领导下的历程的基础上构建的，同时也是对党所倡导和领导的革新进程的延续。大会文件反映了革新思维和行动方式的要求，旨在满足当前阶段国家新发展需求。
苏林表示，越共十四大承担着总结40年革新过程中的亮点的任务，并确认这是党的长期事业。为使国家发展、提高人民生活水平并保持领导作用，党必须继续全面、深入、有效地革新。
一个突出的创新之处是大会文件的制定方式。本次政治报告将三大报告内容进行了整合，形成了一个统一、全面、重点突出、简明扼要、易于执行的完整体系，体现了领导与治理的新思维。
此外，越共十四大是在特殊历史背景下召开的，要求不仅为2026-2031年任期和2045年愿景的发展提供战略眼光。中央还确定了总结国家建设纲领的任务，以便研究制定符合新时期发展要求的新纲领。
苏林强调，越南需要构建适合的发展模式，革新增长模式，努力实现两位数的经济增长速度，以完成已确立的目标。
日益深度融入国际社会
苏林回答俄罗斯联邦共产党中央机关报《真理报》记者的提问时表示，越南已提升外交关系至与国防安全同等重要的特殊位置。据此，国防、安全与外交被确定为关键且需常态化执行的任务，体现了党的战略思维新变化以及越南在地区和国际事务中日益重要的作用。
苏林强调，经过40年革新，越南的潜力、地位和国际声望已显著提升，完全有条件积极主动、负责任地参与全球性问题的解决。越南与全球安全和发展问题的联系日益紧密；并将继续携手、协同各国及多边机构，共同解决国际问题。
在国际安全领域，越南愿意在解决争端、冲突中更积极地发挥斡旋、调解和桥梁作用，为构建和平、保障地区与世界安全贡献力量。
对于发展领域，苏林表示，越南愿意分享经验，参与消除贫困、实现可持续发展目标、保障粮食安全、应对气候变化、推动绿色转型和数字化转型等各项努力。在世界面临诸多不确定性的背景下，国际团结与合作，尤其是在东盟、联合国及多边框架内的合作，变得愈发重要。
苏林总书记强调：“我们将继续作出贡献并提出倡议，同时也愿在尊重有关各方利益、遵守国际法和《联合国宪章》、并符合越南自身条件和能力的基础上，研究参与由各国发起的和平与发展倡议。”
引领开拓新领域
在回答日本广播协会记者关于在当今世界趋向分裂与割裂的背景下，如何实现全面有效的国际融入这一问题时，苏林表示，国际融入是国家发展的重要课题。
在新阶段，越南主张继续深化国际融入，其方向是：从“接收转向贡献”，从“深度广泛融入转向全方位融入”，从“处于后发地位、融入世界的国家，转变为在新领域发挥引领、开拓作用的国家”。
苏林还谈到国际融入的若干优先方向。他指出，为实现两位数增长目标，越南将把经济融入置于中心位置，其他领域的融入必须服务和服从于经济融入、为其创造有利条件。同时，要在政治、安全、国防等领域稳步推进国际融入，着眼提升国家综合实力和国际地位，不断增强战略自主、自立自强。(完)
苏林回答俄罗斯联邦共产党中央机关报《真理报》记者的提问时表示，越南已提升外交关系至与国防安全同等重要的特殊位置。据此，国防、安全与外交被确定为关键且需常态化执行的任务，体现了党的战略思维新变化以及越南在地区和国际事务中日益重要的作用。
苏林强调，经过40年革新，越南的潜力、地位和国际声望已显著提升，完全有条件积极主动、负责任地参与全球性问题的解决。越南与全球安全和发展问题的联系日益紧密；并将继续携手、协同各国及多边机构，共同解决国际问题。
在国际安全领域，越南愿意在解决争端、冲突中更积极地发挥斡旋、调解和桥梁作用，为构建和平、保障地区与世界安全贡献力量。
对于发展领域，苏林表示，越南愿意分享经验，参与消除贫困、实现可持续发展目标、保障粮食安全、应对气候变化、推动绿色转型和数字化转型等各项努力。在世界面临诸多不确定性的背景下，国际团结与合作，尤其是在东盟、联合国及多边框架内的合作，变得愈发重要。
苏林总书记强调：“我们将继续作出贡献并提出倡议，同时也愿在尊重有关各方利益、遵守国际法和《联合国宪章》、并符合越南自身条件和能力的基础上，研究参与由各国发起的和平与发展倡议。”
引领开拓新领域
在回答日本广播协会记者关于在当今世界趋向分裂与割裂的背景下，如何实现全面有效的国际融入这一问题时，苏林表示，国际融入是国家发展的重要课题。
在新阶段，越南主张继续深化国际融入，其方向是：从“接收转向贡献”，从“深度广泛融入转向全方位融入”，从“处于后发地位、融入世界的国家，转变为在新领域发挥引领、开拓作用的国家”。
苏林还谈到国际融入的若干优先方向。他指出，为实现两位数增长目标，越南将把经济融入置于中心位置，其他领域的融入必须服务和服从于经济融入、为其创造有利条件。同时，要在政治、安全、国防等领域稳步推进国际融入，着眼提升国家综合实力和国际地位，不断增强战略自主、自立自强。(完)