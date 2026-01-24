苏林总书记：革新思维，擘画2045年发展愿景

国际新闻发布会现场。图自越通社

构建适合的发展模式



苏林强调，越共十四大的新亮点，是在选择性继承4000多年建国卫国历史经验、近100年越南共产党领导下的历程的基础上构建的，同时也是对党所倡导和领导的革新进程的延续。大会文件反映了革新思维和行动方式的要求，旨在满足当前阶段国家新发展需求。



苏林表示，越共十四大承担着总结40年革新过程中的亮点的任务，并确认这是党的长期事业。为使国家发展、提高人民生活水平并保持领导作用，党必须继续全面、深入、有效地革新。



一个突出的创新之处是大会文件的制定方式。本次政治报告将三大报告内容进行了整合，形成了一个统一、全面、重点突出、简明扼要、易于执行的完整体系，体现了领导与治理的新思维。



此外，越共十四大是在特殊历史背景下召开的，要求不仅为2026-2031年任期和2045年愿景的发展提供战略眼光。中央还确定了总结国家建设纲领的任务，以便研究制定符合新时期发展要求的新纲领。



苏林强调，越南需要构建适合的发展模式，革新增长模式，努力实现两位数的经济增长速度，以完成已确立的目标。



参加新闻发布会的记者。图自越通社