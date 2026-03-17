苏林总书记：需要制定具体战略推动经济结构调整

3月17日下午，越共中央总书记苏林与工贸部及有关部委就国际贸易关系和在当前世界地缘政治、地缘经济背景下与重要伙伴的贸易合作问题举行工作会议。



苏林总书记对工贸部门在2025年所取得的成绩予以认可和高度评价，并建议，该部门继续努力完成2026年的重点任务，无愧于国家经济核心和支柱的作用。



苏林总书记同时要求，工贸部继续研究、充分吸取会议上的意见，抓紧梳理并向政治局、中央委员会报告越南与重要伙伴经贸关系中存在的问题，以及提出解决方案。



关于未来越南与各合作伙伴经贸关系发展方向，苏林总书记强调，越南党和国家的主张是坚持独立、自主、和平、友好、合作与发展，实现国际关系多样化和多边化的外交路线，确保将国家和民族利益置于最高位置的原则。



会议现场。图自越通社

苏林总书记要求相关机关制定具体战略促进经济结构调整，在逐步贸易收支平衡的同时，仍确保经济增长目标。同时，"摒弃"旧思维，在促进合作和风险管理之间形成平衡认识，以及将贸易与技术、设备升级、高质量投资相结合，加上对国产化率、技术转让的高要求，提升越南企业在产业链中的地位。



苏林总书记指示政府党委常委会集中资源研究部署未来的一些方向，其中包括快速增加可持续出口、提高国内生产能力、多样化进出口市场，研究制定实质性、平衡的工业合作计划，提高越南工业产品的生产能力、国产化率和附加值等。



苏林总书记责成政府党委常委委员会、工贸部党委及相关部委抓紧研究并提出措施以开展上述方向，坚持“一个部门承担多项职责、一项工作由一个部门牵头负责并负总责”的原则。（完）