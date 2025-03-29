苏林总书记：需把新的岘港-广南建设成为越南一个增长级，在亚太地区拥有较高的竞争力

在听取岘港市和广南省各项报告提出的突出结果、核心任务、各项建议后，苏林总书记指出，岘港市正面临许多挑战，经济规模比全国和其他地方仍较小，没有吸引大集团来投资；科技和创新尽管备受关注，但仍未成为强劲的动力。岘港的区域连接，特别是与广南和中部各地方连接的作用未得到充分发挥。在此情况下，研究和开展新的发展模式，包括调整行政单位成为迫切需求，旨在扩大增长余地，重组发展空间和管理机构，时期符合长期的愿景。



苏林总书记强调，省份并入和撤销县级单位的主张是一大方向，具有中央级战略，中央正抓紧展开，在广泛征求意见，把凝聚共识为基础等的基础上坚决、果断地推行。这是一场革命，是体制方面的一大突破口，为国家发展“百年愿景”做准备。一切体制改革都是为了人民的切实和长久利益。



苏林总书记表示，今后，中央与国会将就省份并入一事进行讨论，其中预期可能把广南省并入岘港市。苏林认为，一个新的岘港-广南需把两个地方的潜力和优势成分发挥出来。需要统筹推进党和政治体系建设，与组织模式革新相结合，提高干部能力和品质。干部需真正成为革新的中心，与人民群众密切联系，敢想、敢做、敢负责，增进人民群众的信任。编制精简工作需留下人才。需把社会保障、革命有功人员的政策放在第一优先地位。



苏林总书记还提出一些任务和方向，需把新的岘港-广南建设成为越南一个增长级，在亚太地区拥有较高的竞争力。新的岘港-广南需把自己不仅定位为中部经济社会中心，而还发挥在现代发展过程中引领其他地方 的先锋作用；需朝着提高劳动生产率、发挥各潜力和优势的方向推进经济结构调整，建设国际金融中心，自贸区、现代海洋都市区、度假旅游和高质量遗产旅游中心。新的发展空间需明确独特的作用和战略优势。



苏林总书记参观岘港二号软件公园。图自越通社

苏林总书记建议把新的岘港-广南建设成为“国家创新、高科技和创业中心”，在数字经济、循环经济、绿色经济和海洋经济领先，开展“数字政务-智慧城市-现代行政”模式；提高人力资源、吸引人才、建设高质量干部队伍，党组织与新治理模式相结合；继续提高和关照人民生活，集中消除贫困，为当地劳动力创造更多就业机会，推动民营企业发展；加强国防安全实力，在任何情况下捍卫领土主权等。



此前，苏林总书记一行视察了连昭港投资建设项目是同进度和慰问工地上工作人员。苏林强调，在港口规划中，需考虑到铁路、工业区、科技应用，以提升自动化，减少等候时间，增加货物中转效率。在该过程中，岘港应学习借鉴在港口发展经验丰富的国家，特别注意绿色指标，从而提升竞争力，走向可持续发展。



连昭港 被规划成为吸引世界各家物流公司、能停靠大型货船的国际门户港，帮助进出口货物能直接运往欧洲和美洲国家，有助于提升国际市场上的竞争力，提高越南在全球供应链中的地位。



在视察岘港二号软件公园时，苏林总书记高度评价公园基础设施的完善工作，入驻企业数量越来越多，汇聚了许多资深专家。



在岘港人工智能与集成电路设计培训研究中心，苏林总书记强调，先进科技是走捷径迎接会的必由之路。苏林总书记高度评价企业在把握和发展现代技术方面做出的努力，肯定了民营企业的敏捷性和高效性。他表示，党和政府将继续改革相关程序，为企业发展提供最便利的条件，同时强调了人力资源特别是高质量人力资源发展的重要性；他呼吁要继续认识到科学技术的重要作用，并希望尽快见证这些企业在该领域取得的成功。（完）

