苏林总书记：集中精力消除困难、障碍和瓶颈，使卫生领域能够奋起

值此越南医师节70周年（1955年2月27日~2025年2月27日）之际，2月24日上午，越共中央总书记苏林前往卫生部总部，与该部就过去一段时间医疗工作成果及今后一段时间的工作方向和任务举行工作会谈。

越共中央委员、卫生部部长陶红兰在会上向苏林总书记汇报卫生部门各项任务取得的成绩以及今后工作方向时强调，在整个卫生体系的努力下，越南卫生指标逐年明显改善，其中多项指标超出2017年关于在新形势下加强保护、关照、提高人民健康工作的20号决议（20-NQ/TW）提出的要求。

苏林在发表指导性讲话中强调，经过70年的建设、奉献和发展，越南卫生部门在数量和质量上都取得了长足进步，满足了人民对医疗保健、医疗诊疗越来越高的需求。卫生部门所做出的巨大贡献得到了党和国家的认可和崇高的奖励。

除了已取得的成果外，苏林明确指出，越南卫生领域还面临许多重大挑战，需要大力创新，确保在新形势下实现全民健康覆盖目标。这些挑战不仅来自行业内部因素，也来自经济、社会和技术因素。

为应对当前和今后一个时期卫生领域面临的挑战，苏林强调，除了继续有效落实党关于卫生领域的各项决议外，还要创新卫生工作思路，即医疗保健不仅仅是给病人看病治病，更重要的是照顾人们的健康以限制疾病；要重点关注疾病预防、促进健康长寿的措施研究，同时加强生殖健康、儿科和老年病学的能力；加强公共卫生；增加每年或每半年到医疗机构进行健康检查的人数。

苏林表示：“集中精力消除困难、障碍和瓶颈，使卫生领域能够奋起，力争达到‘适合人民需求的卫生体系’，正如胡伯伯70前所希望的那样。”

苏林记要求提高医务人员的医德医风；升级县、乡级卫生院基础设施和医疗设备的先进程度，减轻上级医院负担，发展卫星医院系统；改善高素质医务人员待遇和培训政策；完善对弱势群体的医保政策，确保贫困人口、残疾人、儿童等弱势群体得到全面医疗保险等。

苏林坚信，凭借全党和全国人民的决心以及卫生部门的不懈努力，越南卫生领域将继续强劲发展，提高人民生活质量，为国家迈入繁荣发展的新时代做出贡献。（完）