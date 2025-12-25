苏林总书记：采取突破性举措，促进科技、推动创新和数字化转型

12月25日，越共中央科技、创新和数字化转型指导委员会在河内召开2025年工作总结暨2026年工作部署会议。会议与全国各地进行视频连线。



越共中央总书记、中央科技创新和数字化转型指导委员会主任苏林主持会议。与会的还有政府总理范明政、中央书记处常务书记陈锦绣以及多位越共中央政治局委员、中央书记处委员、中央委员和指导委员会成员。



会议报告显示，2025年，党、国会和政府各机关积极制定并颁布了大量与科技、创新和数字化转型相关的法律法规。多项具有突破性的政策机制不断完善，有效破除长期存在的制度性障碍，逐步形成更加畅通的法律环境，特别是在分级分权管理、公私合作、试点机制以及科研成果商业化等方面取得明显进展。



国家对科技、创新和数字化转型的资源投入持续加大，财政预算保障比例达到3%。国家数字化转型取得重要进展，国家人口数据库、公共服务门户、电子身份认证应用VneID以及一系列服务平台投入运行并初显成效。线上办理政务服务的比例明显提高，多项行政审批流程得到简化，为民众和企业节省了大量成本，同时提升了国家治理的透明度和效率。



苏林在会议上作总结讲话时强调，2026年具有特殊重要意义，是贯彻落实越共十四大的第一年，为实现国家“两个百年”奋斗目标提出了更高要求。新一届中央委员会将在任期伊始颁布两项具有战略意义的决议，一项是以科技为基础推动国家发展模式转型，另一项是动员战略性资源实现两位数增长。这充分体现了科技、创新和数字化转型在国家发展中的 核心作用。这已不再是可选项，而是推动国家快速、可持续发展的必由之路。

越共中央总书记苏林在会议上发表讲话。图自越通社

苏林指出，指导委员会报告客观反映出所存在的不足和进度滞后的问题，并要求各部委、地方认真总结经验，采取有力措施加以整改。



苏林强调，2026年需全面贯彻落实各项指导方向，并统一确定年度行动方针，即“采取突破性举措，扩大辐射效应”。如果说2025年是“启动和蓄势”阶段，那么2026年必须全面转入“加速阶段”。中央和地方各级机构要深刻领会这一精神，切实保障数字基础设施、数据资源、战略性技术和高素质人才，同时建立严格的监督机制，确保投资效益。



重点任务包括：细化国家数字总体架构和国家数据架构；完善数字基础设施，建设关键平台和数据库；发展战略性技术；培养高端科技人才等。



苏林要求，大力推动服务经济社会发展和社会民生的具体应用和产品，将数字化转型与行政改革、机构精简紧密结合，推动公共部门创新。同时，集中资源发展战略性技术并加快成果商业化进程，强化“国家—高校—企业”之间的紧密联动，构建创新生态系统，动员社会资源，使科技、创新和数字化转型成为实现两位数增长的关键动力。

苏林强调，确保信息安全、网络安全和数字主权是实现可持续发展的先决条件，同时高度重视防止浪费，注重效率。



苏林要求会议结束后，中央办公厅牵头制定指导委员会2026年工作计划，并于2026年1月10日前完成。政府集体需集中指导、全面推进政府数字化，发展数字经济，数字社会。同时关注建立评估指标体系，定期公开各机关、地方落实中央政治局关于推动科技、创新和数字化转型取得突破的第57号决议的实施成效。



苏林强调，2025年已奠定坚实的制度基础，2026年必须成为采取突破性行动的一年，实现从基础到成果、从政策到产品、从理念到为民众和企业创造现实价值的根本转变。（完）